박진영과 김유정이 '100일의 거짓말' 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진='엘르 코리아' 유튜브 캡처

박진영과 김유정이 '100일의 거짓말' 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진='엘르 코리아' 유튜브 캡처

배우 박진영이 '100일의 거짓말'에서 여동생으로 출연한 일본 배우에게 헬로키티 선물을 전달했다가 김유정의 선물에 밀려 귀여운 질투했던 비하인드를 털어놨다.지난 26일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '김유정·박진영, 둘이 왜 이렇게 잘 맞아요? 끝없이 나오는 웅가커플 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다. tvN 드라마 '100일의 거짓말'의 주역인 박진영과 김유정은 촬영 현장에서 일어난 다채로운 에피소드를 공개했다.박진영은 극 중에서 여동생 사토 하나코 역을 맡았던 일본 배우 오오이 키코와를 떠올렸다. 박진영은 "내 여동생 하나코 역으로 나온 친구가 실제 일본인 친구다"라며 "그 친구와 마지막 촬영이 끝났을 때 선물을 주고 싶었다"라고 털어놨다.그는 헬로키티 텀블러와 키캡을 정성껏 준비해 건넸다고 밝혔다. 하지만 현장에서는 김유정이 건넨 선물을 훨씬 더 좋아했다고 설명했다.박진영은 "(내 선물을) 좋아하기는 했는데 유정 씨가 다른 선물을 줬을 때 비교되게 이쪽 선물을 더 좋아했다"고 말했다. 이후 일본어 선생님으로부터 그 이유를 들었다. 알고 보니 해당 배우가 실제 거주하고 있는 동네가 '키티마을' 바로 옆이었던 것.당시 현장에 함께 있었던 김유정은 "그때 박진영 씨가 너무 서운해하셨다"라며 "그 친구가 내 선물을 너무 좋아하면서 계속 들고 다니면서 엄마한테도 자랑하고 했다. 진영 배우 앞에서"라고 말해 웃음을 자아냈다.박진영은 당시 섭섭함을 감추지 못했다고 털어놨다. 그는 "유정 씨한테 '쟤는 내 선물은 별로 안 좋았나?'라고 했다"고 말했고 김유정 역시 "진영 씨가 질투를 많이 하셨다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr