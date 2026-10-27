이지혜가 딸 태리와 함께 안무가 제이블랙을 만났다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡처

이지혜가 딸 태리와 함께 안무가 제이블랙을 만났다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡처

가수 이지혜의 딸 태리가 안무가 제이블랙을 찾아가 춤 재능에 대한 조언을 들었다.지난 26일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 딸 태리! 최고의 안무가 제이블랙 찾아간 이유는?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지혜는 딸 태리와 함께 최근 SNS를 뜨겁게 달군 A2O LITE의 '니온(NEON)'의 안무를 제작한 안무가 제이블랙·마리 부부의 연습실을 방문했다.제이블랙은 '니온'의 도입부 페어 안무를 완성한 비하인드를 공개하며, 멤버 아이찡과 시리의 남다른 기량을 칭찬했다. 그는 "실제 트레이닝 시간이 20시간도 되지 않았다"며 "두 멤버가 타고난 재능과 열정을 갖추고 있어 빠르게 안무를 흡수할 수 있었다"고 평가했다.이지혜가 자녀들의 춤 재능을 알아채는 시점에 대해 질문하자, 제이블랙은 "지금 태리 나이 정도면 눈에 보인다"고 말했다. 그는 "이 시기에는 춤을 얼마나 잘 추느냐보다 어떤 끼를 가지고 있는지를 중점적으로 본다"며 "정말 좋아하는 아이들은 어렵게 설명해도 집중하는 눈빛과 태도가 다르다"고 강조했다.또 진로를 성급히 결정하기보다는 초등학교 3, 4학년까지 경과를 지켜볼 필요가 있다고 조언했다. 제이블랙은 "섣불리 선택하기가 애매한 게 보통 3학년에 확 바뀐다"며 "갑자기 진지해지며 '제대로 해보겠다'고 각성하는 경우가 많다"고 설명했다. 이지혜 역시 딸의 가능성을 조금 더 시간을 두고 관찰하겠다고 답했다.이지혜는 자신의 과거 솔로 곡 '로켓파워' 무대 영상을 제이블랙에게 보여주며 즉석 기량 평가를 요청하기도 했다. 영상에 몰입한 제이블랙은 "음악의 기세가 세다"는 진솔한 피드백을 내놓아 현장을 웃음바다로 만들었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr