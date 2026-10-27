그룹 투애니원 멤버 박봄이 근황을 전하고 있다. / 사진=박봄 SNS

사진=박봄 SNS

그룹 투애니원 멤버 박봄이 지난 9월 13일 업로드 이후 약 한 달 만에 근황을 알렸다.박봄은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "박봄❤️ 팬 여러분들~ 오랜만에 팬들에게 인사드려요~"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박봄이 자신의 집으로 보이는 공간에서 카메라를 바라보고 있는 모습. 포토샵 영향으로 배경 창문 등은 휘어 있었으며, 턱 밑은 보이지 않았고 눈썹은 필터를 활용해 눈길을 끌었다.앞서 박봄은 지난 7월 자신의 SNS를 통해 "제가 그냥 작곡가로도 활동하기로 했습니다"라며 새로운 활동을 예고하기도 했다.한편 투애니원은 2009년 데뷔해 올해 16주년을 맞았다. 2016년 해체했으나, 2024년 재결합해 월드투어를 통해 전 세계 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr