던 / 사진=시소엔터테인먼트

가수 던(DAWN)이 신생 기획사 시소엔터테인먼트의 1호 아티스트가 됐다.시소엔터테인먼트는 27일 공식 출범을 알리며 던과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 던은 회사의 첫 소속 가수로 이름을 올리며 새로운 출발에 나섰다.시소엔터테인먼트는 던의 음반 제작을 비롯해 콘텐츠 기획, 국내외 활동 등 전반적인 매니지먼트를 담당한다. 던이 음악 작업에 집중할 수 있도록 창작 환경을 마련하고 활동 영역을 넓혀갈 방침이다.시소엔터테인먼트는 음악과 비주얼, 콘텐츠 분야의 창작자들이 설립한 종합 매니지먼트 회사다. 아티스트 매니지먼트 외에도 음반 및 콘텐츠 제작, 크리에이티브 디렉팅 등의 사업을 운영한다.이서경 시소엔터테인먼트 대표는 "아티스트가 가장 나다운 모습으로 활동할 수 있도록 곁에서 균형을 잡는 일을 하려 한다"며 "던과 시작하는 첫걸음이 오래 이어지는 여정이 되도록 곁에서 함께하겠다"고 밝혔다.던은 새 소속사에서 싱어송라이터이자 프로듀서로서 음악 활동을 이어간다. 지난 8월 싱글 'Too Much'(투 머치)를 발매한 데 이어 이달 23일에는 앰비언트 음악 프로듀서 Kachi service(가치 서비스)라는 이름으로 첫 앨범 'green house'(그린 하우스)를 선보였다. 기존 가수 활동과 별개로 프로듀싱 작업까지 영역을 확장한 던이 새 소속사에서 어떤 음악을 선보일지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr