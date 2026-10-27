재혼했지만 혼인신고는 NO…이아영, 변호사 남편에 “언제 하실?”

'돌싱글즈' 출신 이아영이 변호사 남편 심규덕과의 혼인신고 계획을 밝혔다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답 시간을 가졌다.이날 한 팬은 "혼인신고 언제 하세요? 궁금해요! 저도 언제 해야 할지 고민이어서요"라고 질문했다. 이에 이아영은 "1년 뒤? 사실 딱히 안정했어요"라며 "언제 하실"이라고 심규덕의 SNS 계정을 태그했다.함께 공개된 영상에는 웨딩 촬영에 나선 이아영과 심규덕의 모습이 담겼다. 이아영은 어깨를 드러낸 순백의 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 심규덕 역시 턱시도를 차려입고 아내의 곁을 지켰다.두 사람은 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었지만 혼인신고 시점은 아직 정하지 않은 것으로 보인다. 이아영이 직접 '1년 뒤'라는 시기를 언급하면서 향후 두 사람의 혼인신고 계획에도 관심이 쏠린다.한편 이아영은 MBN '돌싱글즈'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 변호사다. 두 사람은 방송 이후 인연을 맺고 연인으로 발전했으며, 최근 재혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr