사진='짠한형', 컬투

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진='두시탈출 컬투쇼'

'짠한형' 가수 거미가 남편 조정석과 사투리로 나눈 대화를 공개했다.26일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 거미와 다이나믹듀오 개코, 최자가 출연하는 다음 회차 예고편이 공개됐다.이날 거미는 편안한 차림으로 등장해 출연진과 농담을 주고받으며 밝은 모습을 보였다.정호철은 거미에게 "누나 고향은 어디냐?"고 물었다. 거미는 "완도다. 집에서는 지금도 사투리 쓴다"고 답했다. 방송에서 이야기할 때뿐 아니라 집에서도 고향 말투를 사용하고 있다고 설명했다.사투리에 관한 이야기는 남편 조정석과의 일화로 이어졌다. 거미는 자신이 조정석에게 "나를 사랑하기는 했는가?"라고 물을 때가 있다고 밝혔다. 그러면서 남편의 대답까지 직접 재현했다.거미에 따르면 조정석은 "아따 너를 사랑하니께 너를 만나제. 아니면 내가 너를 어찌고 만나것냐"라고 답한다고. 거미는 부부 사이에서 오간 말을 사투리로 전해 출연진의 웃음을 자아냈다. 사랑하느냐는 아내의 질문에 남편 역시 사투리로 애정을 표현한 일화였다.노래하는 모습도 예고편에 담겼다. 거미는 다비치의 곡과 자신의 히트곡을 부르며 호소력 짙은 목소리를 들려줬다. 이야기를 나누던 출연진은 노래를 듣고 박수로 화답했다. 최자는 "무대 위에서 죽을 수도 있겠다 싶었다"며 공연과 관련한 경험을 꺼내 본편에 대한 궁금증을 높였다.앞서 거미는 지난 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 출연 후 공개된 사진으로 관심을 받았다. 일부 누리꾼들은 이전보다 야윈 듯한 모습에 걱정을 나타냈고, 촬영 각도나 조명, 메이크업에 따라 달라 보일 수 있다는 반응도 나왔다. 이와 관련해 건강 이상이 확인된 것은 아니다.당시 방송에서 거미는 '미안해요'를 라이브로 부르고 '기억상실'을 무반주로 선보였다. 이번 '짠한형 신동엽' 예고편에서도 노래와 함께 조정석과의 일상을 전하며 유쾌한 분위기를 이끌었다.한편 거미는 배우 조정석과 2018년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr