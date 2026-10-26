사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 서점과 카페에서 보낸 일상을 공개하며 단아한 가을 패션을 선보였다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "콘크리트앤캔버스의 ‘플립 듀오 토트’ 기억하는 분들 계실까요? 🕊️"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 짙은 색상의 롱코트에 검은색 상의와 베이지색 바지를 매치하고 건물 앞에 서 있다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 내려뜨린 채 카메라를 바라보며 은은하게 미소 짓고 있으며 한 손에 든 회색과 검은색 배색의 토트백이 차분한 스타일링에 포인트를 더한다.이어진 사진에서 31기 순자는 서점 책장 앞에 서서 손을 뻗어 책 한 권을 살펴보고 있다. 밝은 아이보리색 상의에 큼직한 검은색 숄더백을 멘 모습으로 책을 바라보며 살짝 고개를 든 옆모습과 자연스럽게 흘러내린 긴 머리가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 31기 순자는 안경을 쓴 채 테이블에 앉아 펼쳐진 책을 읽고 있다. 한 손으로 책을 받치고 시선을 글에 집중한 모습이 담겼으며 테이블 위에 놓인 검은색 토트백과 밝은 색상의 상의가 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.이어 공개된 사진에서 31기 순자는 아이보리색 하이넥 코트를 입고 양손으로 넓은 종이를 들고 있다. 허리 부분을 묶은 코트에 검은색 숄더백을 매치했으며 고개를 살짝 돌려 아래를 바라보는 표정에서 자연스러운 매력이 드러난다.마지막 사진에서 31기 순자는 검은 테 안경을 쓰고 의자에 앉아 책을 읽는 모습이다. 양손으로 책을 펼쳐 들고 차분하게 페이지를 살펴보고 있으며 단정하게 내려온 긴 머리와 밝은 색상의 코트가 지적인 분위기를 더한다. 테이블 위에는 아이스 음료와 검은색 가방이 놓여 있다.이를 본 팬들은 "가방도예쁘고안경도예쁘고", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "안경예뻐요", "코디 최고네요", "점점더 예뻐지는즁" 등의 댓글을 달았다.특히 순자는 현재 출판사에서 북디자이너로 근무하고 있어 이번 서점 방문과 독서 사진이 더욱 눈길을 끈다. 유튜브 채널 '딘라알'의 영상 '책 표지만 보다 온 김에'에 출연해 '나는솔로' 방송 이후 달라진 일상과 근황을 전한 바 있다. 당시 방송 출연 이후 여러 프로그램에서 섭외 제안을 받았다는 이야기도 나눴다.31기 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다. 인플루언서 급 인기를 누린 31기 순자는 매주 금요일 오전 근무를 마친 뒤 밤늦게까지 이어진 6주간의 촬영을 모두 마쳤다고 직접 알렸다.한편 1991년생인 31기 순자는 1990년생인 안경사 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr