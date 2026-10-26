사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순이 청순한 미모와 메이크업하는 모습을 공개했다.30기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "니토쿠션 라이브 D-2! 많은 분들이 질문해주신 내용 넣어봤어요💙"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 옥순은 창가 소파에 앉아 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 아이보리색 골지 가디건에 같은 계열의 이너를 매치하고, 머리를 자연스럽게 올려 묶어 단아한 분위기를 연출했다. 얼굴 옆으로 내려온 잔머리와 또렷한 눈매, 은은한 미소가 어우러져 청순한 매력을 더한다.이어진 사진에서 30기 옥순은 파란색 쿠션 케이스를 한 손에 들고 거울을 바라보며 퍼프로 볼을 두드리고 있다. 얼굴을 가까이 담은 구도에서는 맑은 피부 표현과 자연스러운 립 메이크업이 돋보인다. 앞머리를 옆으로 넘긴 헤어스타일에 작은 귀걸이와 목걸이를 더해 깔끔하면서도 여성스러운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "오늘도 넘 예쁘십니", "예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 30기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로'에서 최종 커플이 된 영수와 실제 연인으로 발전했으며 결혼을 발표했다. 당시 두 사람은 유튜브 채널을 통해 말레이시아 코타키나발루 여행 중 영수가 옥순에게 프러포즈하는 모습을 공개해 화제를 모았다.이후 두 사람은 결혼 준비 과정을 SNS로 공유하고 있다. 최근에는 옥순이 영수와 함께 촬영한 웨딩 화보와 영상을 공개하며 예비 신랑 신부의 모습을 선보였다. 특히 옥순은 웨딩 촬영 당시의 모습을 공개하면서 행복했던 순간을 예쁘게 담아준 데 대한 감사 인사를 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr