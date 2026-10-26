사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 한남동 나들이에서 세련된 가을 패션과 청순한 미모를 선보였다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "사랑하는 친구 언니들과 한남동 나들이 가을룩에 딱인 파베아 블랙백과 함께..ᰔᩚ 가공해서 크로커 엠보느낌나게 만들었다는데 아니 근데 가방 진짜루 너무 고급스럽고 이뿌지 않나요 가방 하나만 들어도 갖춰진 느낌이에요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 회색 민소매 터틀넥에 버건디색 니트를 느슨하게 걸치고 고개를 숙인 채 검은색 가방을 들고 있다. 검은색 롱스커트와 앞코가 뾰족한 구두를 매치해 차분한 가을 스타일을 완성했으며 자연스럽게 묶은 머리와 얼굴 옆으로 내려온 잔머리가 청순한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 29기 옥순은 건물 앞에 서서 가방 손잡이를 양손으로 잡고 아래를 바라보고 있다. 회색과 버건디색이 어우러진 니트 스타일링에 악어가죽 무늬를 연상시키는 광택 있는 블랙백이 포인트를 이루며, 살짝 미소 띤 표정이 부드러운 매력을 드러낸다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 실내 의자에 앉아 한 손을 얼굴 가까이 올린 채 옆을 바라보고 있다. 버건디색 니트를 어깨 아래로 내려 회색 민소매 상의와 대비를 살렸으며 무릎 위에 올린 검은색 가방과 매끈한 질감의 스커트가 세련된 분위기를 완성한다. 자연스럽게 드러난 어깨선과 또렷한 이목구비도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 29기 옥순은 거울 앞에서 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있다. 얼굴 일부를 휴대전화로 가린 채 한 손을 가슴 앞에 모으고 있으며, 팔에 걸친 블랙백이 버건디색 니트와 어우러져 스타일링의 포인트가 된다. 가까운 구도에서는 회색 터틀넥과 니트의 색감이 더욱 선명하게 드러난다.이를 본 팬들은 "이쁜옥순님", "이쁘신 누나", "너무 예뻐", "가울여자", "그레이와 버건디 조합 예쁘다", "옥순님 여신" 등의 댓글을 달았다.한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 29기에서 영수와 최종 커플이 됐으며 방송 이후 실제 연인으로 교제한 사실을 공개했다. 이후 두 사람의 결별 소식이 전해진 가운데 옥순은 SNS를 통해 여행과 패션 등 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr