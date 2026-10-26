이재율이 연애를 못하는 사연을 밝힌다. /사진제공=채널A

이재율이 연애를 못하는 사연을 밝힌다. /사진제공=채널A

고(故) 이창호 아나운서의 손자이자 개그맨인 이재율이 연애를 못하는 사연을 밝힌다.26일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 '차승원 복사기'로 화제를 모은 코미디언 이재율이 일일 탐정으로 함께한다.이재율은 최근 바빠졌다는 소문에 대해 "저희 회사에 요즘 곽범, 이선민, 유영우 등 바쁜 동료들이 많이 생겼다. 그들이 바빠서 못하는 일을 낙수효과로 누리고 있다"고 너스레를 떤다. 이에 유인나는 "이재율 씨도 대세면서 너무 겸손하다"며 웃음을 보탠다.이재율의 솔직한 연애 토크도 펼쳐진다. 현재 여자친구가 없다는 이재율은 뜻밖에도 '관상' 때문에 연애를 못 한다는 사연을 털어놓는다. 그는 "최근에 관상을 봤는데 얼굴에 정력을 찾아볼 수 없고, 한 여자에게 머무는 힘이 약하다고 하더라"고 밝힌다.이상형을 묻는 질문에는 "여기 계셔서 잘 못 쳐다보겠다"며 쑥스러워한다. 이재율의 마음을 사로잡은 이상형의 정체는 이날 오후 10시 방송되는 '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr