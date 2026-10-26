BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUENOS AIRES / @bts_bighit on X

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월드투어 '아리랑(ARIRANG)'이 6개월 차에 접어든 가운데, 방탄소년단(BTS)이 성공적인 스타디움 공연이 반드시 처음부터 끝까지 숨 가쁜 고난도 칼군무에만 의존할 필요는 없음을 스스로 증명해 보이고 있다. 7인의 멤버들은 이제 음악적 서사 전달과 관객과의 호흡, 그리고 무대 위에서 함께 즐기는 온전한 자유로움에 무게를 둔 연출에 한층 자연스럽게 녹아든 모습이다.이러한 무대 장악력의 진화는 지난 24일 열린 아르헨티나 부에노스아이레스 콘서트에서 유독 두드러졌다. 해당 공연은 25일 '하이브 시네 페스트 2026(HYBE CINE FEST 2026)'의 일환으로 서울 롯데시네마 월드타워에서 스크린을 통해 국내 관객들에게도 공개됐다.지난 4월 고양종합운동장에서 열린 컴백 첫 공연과 8월 뉴욕 스타디움 공연을 지켜본 관객이라면, 이번 부에노스아이레스 무대에서 느껴지는 무대 장악력의 미묘하면서도 뚜렷한 차이를 체감할 수 있었을 것이다. 앞선 공연들이 대형 스타디움을 완벽히 장악하는 압도적인 위용을 증명했다면, 부에노스아이레스 무대는 멤버들 간의 케미스트리와 퍼포먼스 전반에서 훨씬 편안하고 여유로운 에너지를 뿜어냈다.멤버들은 전체 세트리스트의 구성과 호흡, 전환에 완전히 익숙해진 채 즉흥적인 티키타카와 유쾌한 장난기, 그리고 한층 유연해진 동선으로 무대를 채웠다. 정교하게 맞춰진 대본과 큐시트를 기계적으로 반복하는 것을 넘어, 공연의 뼈대를 완전히 자신들의 것으로 체화하며 매 무대를 보다 인간적이고 특별한 순간으로 완성해 낸 셈이다.무대 위에서 체득한 이 같은 여유는 현지 팬들과의 더 깊은 교감으로 이어졌다. 아르헨티나 공연에서 멤버들은 리오넬 메시를 상징하는 유니폼을 착용하고 무대에 올라 현지의 축구 문화를 위트 있게 포용하며 공연에 특별한 현지 맞춤형 디테일을 더했다. 초대형 스타디움 프로덕션의 관점에서는 작은 연출일 수 있으나, 이러한 요소들은 투어의 각 도시마다 고유한 생명력을 불어넣고 아티스트와 관객 사이의 유대감을 더욱 끈끈하게 다져준다.여러 대륙을 횡단하며 쉼 없이 이어져 온 대규모 투어의 여정을 감안할 때 이러한 변화는 더욱 유의미하다. 투어 발표 초기, 기존보다 안무 비중을 상대적으로 조절한 연출 구성은 대형 K-팝 스타디움 투어의 지속 가능성과 관련해 흥미로운 질문을 던졌다. 군무와 라이브 밴드 연주, 관객과의 상호작용을 적절히 안배한 프로덕션이 장기 투어 일정 속에서 아티스트의 체력과 에너지를 얼마나 효율적으로 안배해 줄 수 있겠느냐는 점이었다.방탄소년단은 칼군무를 완전히 배제하는 대신 곡의 성격에 맞춰 안무를 영리하게 선택·배치했다. 어떤 곡에서는 빈틈없는 합을 자랑하는 군무로 무대의 무게감을 잡고, 또 다른 곡에서는 무대 곳곳을 자유롭게 누비며 관객들과 눈을 맞추고 보컬과 감정 전달에 집중하는 방식이다.투어가 무르익을수록 이러한 유연함의 진가는 한층 선명해지고 있다. 7인 완전체 복귀라는 거대한 부담감 속에 출발했던 정교한 프로덕션은, 이제 멤버들이 전체적인 통일성을 잃지 않으면서도 각자의 에너지와 소통 방식을 유연하게 조율할 수 있는 '놀이터'로 진화했다.물론 장기 투어 특유의 육체적 한계가 완전히 사라진 것은 아니다. 앞서 정국은 정강이 부근의 통증과 염증 등 부상 소식을 알리며 수개월간 이어지는 강행군에 대한 팬들의 우려를 사기도 했다. 그럼에도 정국은 부에노스아이레스 공연 내내 지친 기색 없이 에너지를 쏟아부었고, 엔딩 멘트에서는 자신의 몸 상태에 대한 아쉬움을 털어놓으며 한계 속에서도 더 많은 것을 보여주고 싶었던 책임감을 드러내 뭉클함을 자아냈다. 공연 말미에 몇몇 멤버들이 다소 피로한 기색을 내비친 것 역시 6개월 넘게 이어진 투어의 대장정과 긴 러닝타임을 고려하면 자연스러운 장면이었다.이러한 순간들은 안무 강도를 낮춘 연출이라 할지라도 대규모 투어가 요구하는 물리적 체력 소모를 완전히 지워낼 수는 없다는 현실을 상기시킨다. 그러나 흔들림 없이 이어지는 이들의 무대는, 현 포맷이 육체적 강도와 관객과의 감정적 교감 사이에서 건강한 균형을 잡는 유의미한 안전판 역할을 하고 있음을 보여준다.이번 '아리랑' 투어의 또 다른 백미는 과거의 명곡들을 재소환하는 '서프라이즈 곡' 코너다. 부에노스아이레스에서 방탄소년단은 2016년 발표한 정규 2집 'WINGS'의 수록곡 'Lost'와 랩 라인의 'BTS Cypher Pt. 4'를 깜짝 선곡했다. 특히 'BTS Cypher Pt. 4'가 흘러나왔을 때의 열기는 폭발적이었다. 서울 극장 상영관 내부까지 뒤흔들 만큼 뜨거웠던 함성은 발매된 지 10년 가까이 지난 음악이 지닌 생명력을 여실히 증명했다.이 서프라이즈 세그먼트는 단순한 셋리스트의 변주를 넘어선 의미를 지닌다. 과거의 유닛곡과 숨은 명곡들을 다시 꺼내 부름으로써, 멤버들은 지나온 음악적 역사를 스스로 되새기는 동시에 해당 곡의 라이브를 직접 본 적 없는 관객들에게도 소중한 경험을 선물하고 있다.이러한 열광적인 반응은 아티스트의 롱런을 이야기할 때 종종 간과되는 사실 하나를 일깨운다. 팬들과 아티스트 사이의 깊은 유대를 형성하는 것이 반드시 '가장 최근의 히트곡'에만 국한되지 않는다는 점이다. 수많은 아미들에게 초기 음악들은 일곱 멤버와 함께 울고 웃으며 쌓아 올린 시간과 기억의 응축물이다. 이번 투어는 오랜 군 복무와 개별 활동의 공백기를 거쳐 마침내 다시 뭉친 멤버들이 팬들과 함께 그 찬란한 역사를 돌아보는 축제의 장이 되고 있다. 그런 맥락에서 서프라이즈 곡들은 과거와 현재의 영속성, 성장, 그리고 재회의 서사를 완성하는 결정적인 퍼즐 조각이다.커리어 초기, 칼군무는 방탄소년단이 팀의 정체성을 각인시키고 퍼포머로서의 독보적 역량을 증명하는 가장 확실한 무기였다. 그 단단한 초석은 여전히 유효하지만, 데뷔 10주년을 훌쩍 넘긴 현재의 방탄소년단은 무대를 지배하는 방식에 있어 훨씬 더 다양한 선택지를 쥐고 있다. 방대한 디스코그래피와 멤버들 간의 견고한 호흡, 그리고 개별 무대의 완벽함을 넘어 음악 그 자체와 깊이 연결된 탄탄한 팬덤이 뒷받침되고 있기 때문이다.결국 부에노스아이레스 콘서트는 '아리랑' 투어의 힘이 쉼 없는 고강도 연출을 유지하는 데 있는 것이 아니라, 웅장한 볼거리와 자연스러운 호흡이 공존할 수 있는 유연한 공연 구조를 구축한 데 있음을 보여줬다. 장기 투어에 따르는 육체적 부담은 불가피하지만, 무대 위에서 한결 편안해진 멤버들의 표정과 팬들과의 유기적인 교감은 이 포맷이 공연의 완성도와 지속성을 모두 잡는 진화의 과정임을 방증한다.7인 완전체로 돌아온 지 6개월, 방탄소년단은 글로벌 명성을 쌓아 올린 퍼포먼스 정체성을 결코 버리지 않았다. 다만 그 외연을 한층 확장했을 뿐이다. 커리어의 이 정점에서, 관객과 눈을 맞추며 함께 호흡하고 기억을 공유하는 순간은 한 치의 오차도 없는 완벽한 군무만큼이나 묵직하고 강력한 감동을 선사하고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr