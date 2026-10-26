배우 이주연이 아버지 권해효의 거짓말을 알게 된 뒤 분노했다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

배우 이주연이 아버지 권해효의 거짓말을 알게 된 뒤 분노했다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

배우 이주연이 아버지 권해효의 거짓말을 알게 된 뒤 분노했다.지난 24일과 25일 방송된 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 24, 25회에서는 장서현(이주연 분)이 아버지 장훈태(권해효 분)가 한규영(박유나 분)의 상견례에 아버지 자격으로 참석했다는 사실을 알게 되는 모습이 그려졌다.장서현은 회사 로비에서 장훈태의 사돈이라고 주장하는 심수지(조시내 분)와 마주쳤다. 그는 심수지에게 "저 아세요?"라고 물었고, 모른다는 대답이 돌아오자 "제 시어머니라면서요?"라고 되물었다.심수지의 입에서 한규영의 이름이 나오자 장서현의 표정은 달라졌다. 곧바로 아버지를 찾아간 그는 "나도 모르는 시부모님을 아빠는 잘 아시나 봐요?"라며 따져 물었다.장훈태는 고윤희가 모르는 일이니 눈감아 달라고 부탁했다. 그러나 장서현은 아버지가 다쳤는데 어떻게 모른 척할 수 있느냐며 화를 냈다. 여기에 장훈태가 한규림(안희연 분)과 한규영도 똑같이 자신의 딸이라고 말하자 장서현은 당혹감을 감추지 못했다.이후 장서현은 박정우(민진웅 분)에게 아버지가 한규영의 아버지인 척 상견례에 참석했다는 사실을 털어놨다. 그는 "어떻게 그런 엄청난 사기를 쳐?!"라며 분통을 터뜨렸다.장서현은 한규영을 직접 만나겠다며 박정우에게 연락처를 알아봐 달라고 부탁했다. 그러던 중 박수남(강애심 분)이 나타나 한규영의 이름을 언급하면서 두 사람이 마주할 가능성도 커졌다.이주연은 아버지의 행동에 배신감을 느끼면서도 그를 걱정하는 장서현의 모습을 연기했다. 특히 장훈태를 추궁하는 장면에서는 평소 당당했던 장서현이 감정을 억누르지 못하는 모습을 보여줬다.한편 KBS2 '사랑이 온다'는 매주 토, 일요일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr