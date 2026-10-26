이주연이 아버지 권해효가 자신을 속였다는 사실을 알고 분노했다. / 사진='사랑이 온다' 방송 화면 캡처

이주연이 아버지 권해효가 자신을 속였다는 사실을 알고 분노했다. / 사진='사랑이 온다' 방송 화면 캡처

배우 이주연이 '사랑이 온다'에서 아버지 권해효가 자신을 속였다는 사실을 알고 분노했다.지난 24일과 25일 방송된 KBS 드라마 '사랑이 온다' 24~25회에서는 장서현(이주연 분)이 아버지 장훈태(권해효 분)가 한규영(박유나 분)의 상견례에 참석했다는 사실을 알게 되는 모습이 그려졌다.장서현은 회사 로비에서 장훈태 회장의 사돈이라고 주장하는 심수지(조시내 분)와 마주쳤다. 서현은 심수지에게 다가가 "저 아세요?"라고 물었다. 심수지가 모른다고 답하자 "제 시어머니라면서요?"라고 되물었다.심수지가 한규영의 이름을 언급하자 장서현의 표정이 달라졌다. 곧바로 아버지 장훈태를 찾아간 서현은 "나도 모르는 시부모님을 아빠는 잘 아시나 봐요?"라며 따져 물었다. 이어 언제부터 자신을 속였는지 추궁했다.장훈태는 고윤희가 모르는 일이니 눈감아 달라고 부탁했다. 그러나 장서현은 아버지가 다쳤는데 어떻게 모른 척할 수 있느냐며 화를 냈다. 장훈태가 한규림(안희연 분)과 한규영도 똑같이 자신의 딸이라고 말하자 서현은 당황스러워하며 억울함을 나타냈다.이후 장서현은 박정우(민진웅 분)에게 아버지가 한규영의 아빠인 척 상견례에 참석했다는 사실을 알렸다. 그는 "어떻게 그런 엄청난 사기를 쳐?!"라며 분노했다. 이어 한규영을 직접 만나 따지겠다며 박정우에게 연락처를 알아봐 달라고 부탁했다.장서현은 갑자기 나타난 박수남(강애심 분)에게 불편한 기색을 내비치기도 했다. 그러나 박수남이 한규영의 이름을 꺼내자 곧바로 관심을 보였다. 한규영을 찾으려던 장서현이 박수남을 통해 새로운 사실을 알게 될지 관심이 쏠린다.이주연은 아버지의 행동을 알게 된 뒤 분노하는 장서현의 모습을 보여줬다. 처음에는 심수지의 말을 의심했지만, 장훈태에게 사실을 확인한 뒤에는 직접 한규영을 찾아가겠다고 나섰다.'사랑이 온다'는 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr