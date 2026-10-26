루시 앙코르 콘서트 / 사진=미스틱

루시 앙코르 콘서트 / 사진=미스틱

밴드 루시(LUCY)가 미발매곡 3곡을 처음 선보이며 서울 앙코르 콘서트를 마쳤다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 지난 23일부터 25일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND' ENCORE IN SEOUL'(2026 루시 나인스 콘서트 '아일랜드' 앙코르 인 서울)을 개최했다.'ISLAND'(아일랜드)는 루시의 출발점인 'LUCY ISLAND'(루시 아일랜드)의 이야기를 공연으로 풀어낸 아홉 번째 단독 콘서트다. 앞서 서울을 시작으로 타이베이, 대구, 요코하마에서 공연을 펼친 루시는 팬들의 성원에 힘입어 서울 앙코르 공연을 마련했다.이번 공연에서는 기존과 다른 세트리스트를 선보였다. 루시는 미발매곡 '다시!'로 공연을 시작해 '날씨가 미쳤어', '발아', '개화 (Flowering)', '아니 근데 진짜', '뜨거' 등을 연달아 들려줬다.새로운 무대도 준비했다. 미발매곡 '아마 괜찮을 너에게'를 처음 공개한 데 이어 'Domino'(도미노), '넌 혹시, 난 괜히', '잠깨'를 엮은 메들리 무대를 꾸몄다. 확성기를 활용한 퍼포먼스와 댄스 무대로 색다른 모습을 보여준 루시는 또 다른 미발매곡 '쉿'까지 최초 공개했다.무대에는 레이저를 비롯한 특수효과와 게임 속 모험을 연상시키는 영상이 활용됐다. 공연 중 '못 죽는 기사와 비단 요람', '내버려' 등의 무대에서는 관객들의 떼창이 이어졌다. 멤버들이 직접 작성한 손편지도 무대 화면에 공개됐다.루시는 "매번 콘서트를 준비할 때면 팬 여러분께 희망과 사랑, 벅참과 감동을 드리려고 하는데 이번에도 역시 저희가 팬분들께 더 많이 받은 것 같다. 항상 진심으로 임하지만 이번 콘서트는 더욱 진심을 다했다. 와주신 분들, 그리고 루시를 응원해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 더욱 재미있고 행복한 음악 더 많이 만들 예정이니 계속해서 지켜봐 주시면 좋겠다"라고 소감을 전했다.앙코르 무대에서는 네 멤버가 차례로 'Ending'(엔딩)을 무반주로 불렀다. 공연이 끝난 뒤에도 관객들의 앙코르 요청이 계속되자 멤버들은 다시 무대에 올라 추가 공연을 펼쳤다.서울 앙코르 공연을 마친 루시는 오는 11월 3일 홍콩, 14일 싱가포르에서 'ISLAND' 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr