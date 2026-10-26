아일릿 모카 / 사진=텐아시아 DB

아일릿 이로하 / 사진=이승현 기자 lsh87@

그룹 아일릿이 건강 문제로 활동을 중단한 멤버 모카의 근황을 전했다.아일릿은 26일 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 활동은 지난 6월부터 건강 문제로 활동을 중단한 모카를 제외한 4인 체제로 진행된다. 이날 민주는 "이번에 처음으로 4인으로 컴백을 준비했다. 모카가 없다 보니 빈자리가 크게 느껴졌다"며 "모카도 같이 했으면 잘 어울렸겠다는 생각에 정말 아쉬웠다"고 털어놨다.모카는 활동을 쉬는 동안에도 멤버들을 응원하고 있다. 민주는 "모카가 콘서트에서도 그렇고 저희를 만날 때마다 항상 저희의 콘텐츠들을 잘 챙겨보고 있고 멋있다고 응원도 많이 해주고 있다"며 "저희도 거기서 힘을 많이 받고 있다. 이번 활동은 비록 저희 4인이서 하지만 모카의 마음을 담아서 무대를 꽉꽉 채워보도록 노력하겠다"고 밝혔다.이로하도 "모카 언니가 이번 앨범 노래를 듣고 좋다고 하면서 응원을 많이 해줬다"며 "모카 언니는 지금 팬분들 곁으로 다시 돌아오고 싶은 마음이 커서 열심히 회복 중"이라고 전했다. 이어 "최근에도 저희 다 같이 모여서 앞으로 이런 음악을 하고 싶다는 이야기도 나눴다. 모카 언니가 돌아올 때까지 기다려 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.이로하 역시 최근 발목 부상을 입어 회복 중이다. 그는 "많은 팬들을 걱정시켜 죄송하고, 걱정해 주셔서 감사하다"며 "열심히 회복 중이고 이번 활동도 빨리 회복해서 좋은 모습 많이 보여드리도록 하겠다"고 말했다.'BREAK EVEN'은 좋아하는 상대에게 마음을 쏟던 중 자신만의 감정이었음을 깨닫고 관계의 전환점을 맞는 이야기를 담은 앨범이다. 타이틀곡 '체포하겠어'는 상대의 습관적인 친절을 호감으로 받아들였던 상황을 체포 작전으로 표현한 일렉트로 팝 곡이다.아일릿의 미니 5집 'BREAK EVEN'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr