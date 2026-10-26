사진 = 황우슬혜 인스타그램

배우 황우슬혜가 짧은 단발머리가 돋보이는 셀카로 근황을 전했다.황우슬혜는 최근 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황우슬혜는 소파에 앉아 한쪽 팔을 머리 뒤로 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 턱선 아래로 내려오는 검은색 단발머리가 얼굴을 자연스럽게 감싸며 한쪽으로 넘긴 앞머리가 세련된 분위기를 더한다. 밝은 회색 맨투맨 차림에 화려한 장식 없이도 또렷한 눈매와 은은한 분홍빛 입술이 돋보인다.특히 황우슬혜는 짧은 머리끝이 가볍게 뻗친 자연스러운 스타일로 눈길을 끈다. 머리 뒤로 올린 팔의 체크무늬 소매가 편안한 옷차림에 포인트를 더하는 가운데, 카메라를 정면으로 응시하는 차분한 표정이 청순한 매력을 자아낸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "슬혜누나 너무 귀여우시구요 너무 예쁘세요", "진짜 귀여우세요", "단발 찰떡" 등의 댓글을 달았다.황우슬혜가 공개한 이번 사진은 단발머리와 편안한 일상 패션이 어우러진 모습으로 관심을 끌었다. 특히 팬들은 짧은 헤어스타일이 잘 어울린다는 반응을 보이며 새로운 사진에 호응했다.1979년생인 47세로 황우슬혜는 2008년 영화 '미쓰 홍당무'로 데뷔해 강한 인상을 남겼다. 이후 영화 '과속스캔들', '박쥐', '화이트: 저주의 멜로디', '히트맨' 등에 출연하며 넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr