윤선우가 아내 김가은의 임신 소식을 접하고 노예를 자처했다. / 사진='김가은' 유튜브 캡처

윤선우가 아내 김가은의 임신 소식을 접하고 노예를 자처했다. / 사진='김가은' 유튜브 캡처

배우 윤선우가 아내 김가은의 임신 소식을 접하고 감동한 가운데 자신을 노예라고 칭해 웃음을 자아냈다.지난 15일 김가은의 유튜브 채널에는 '남편 생일 날 임밍아웃 하기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 초반 김가은은 임신 테스트기에서 뚜렷한 두 줄을 확인하는 모습이 담겼다.김가은은 긴가민가하면서 "내일 한 번 더 해봐야 할 것 같다"고 말했고 다음 날 더 선명한 두 줄을 확인했다. 마침 다음 날은 남편 윤선우의 생일이었고 김가은은 서프라이즈 이벤트를 직접 계획했다. 김가은은 아기 풍선을 불고, 벽면에 두 줄이 선명한 임신 테스트기를 부착하며 남편을 위한 깜짝 선물을 준비했다.윤선우는 벽에 붙은 임신 테스트기를 발견하자마자 입을 틀어막으며 말을 잇지 못했다. 윤선우는 아내 김가은을 품에 꼭 끌어안았고, 벅차오르는 감정에 눈시울을 붉혔다. 김가은은 자막으로 "잘 해보자 우리. 아빠가 된 걸 축하해"라고 말했다. 윤선우는 땀까지 흘릴 정도로 얼떨떨해하면서도 김가은을 향해 "그동안 스트레스 많이 받았을 텐데 이제 절대 받지 마라"라며 "여보는 이제 완전 왕이다"라고 선언해 김가은을 웃게 했다.두 사람은 윤선우의 생일을 축하하기 위해 식당으로 향했다. 김가은이 "생일 축하한다"고 인사를 건네자, 윤선우는 "내 생일은 이제 아무것도 아니"라며 "나는 이제 노예다 노예"라고 답했다.김가은은 "그럼 앞으로 날 열받게 안 할 자신 있어?"라고 물었다. 윤선우는 말이 끝나기 무섭게 "그럼. 자기는 왕 중의 왕"이라고 말했다.김가은과 윤선우는 약 10년간의 오랜 열애 끝에 2025년 부부의 연을 맺었다. 김가은은 최근 자신의 SNS를 통해 "식구가 한 명 더 늘어 이제 여섯 식구가 됐다. 우리에게 소중한 아기 천사가 찾아왔다"며 임신 소감을 전하며 많은 축하를 받은 바 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr