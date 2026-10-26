미자가 달라진 몸매에 대한 고민을 털어놨다. / 사진=미자 SNS

미자가 달라진 몸매에 대한 고민을 털어놨다. / 사진=미자 SNS

코미디언 미자가 40대에 접어들며 달라진 몸매에 대한 고민을 털어놓으며 관리에 대한 소신을 밝혔다.미자는 지난 25일 자신의 SNS에 "다이어트는 평생의 숙제"라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.공개된 영상에서 미자는 "제 팔다리는 비교적 마른 편이지만 살이 찌면 배부터 나온다"고 밝혔다. 그는 자신의 체형을 '거미 배 체형'이라고 표현하며 다른 부위에 비해 복부에 살이 쉽게 붙는다고 설명했다.미자는 "사람은 겉으로 보이는 게 다가 아니"라며 "나이 들수록 몸무게는 비슷해도 바지가 끼고 뱃살. 옆구리. 뒷구리 미운 살이 울룩불룩"하다고 설명했다. 그러면서 "젊을 때는 며칠만 굶어도 배가 쏙 들어가고 몸 라인이 바뀌었는데 40대가 되니 건강만 망가진다"고 털어놨다. 이어 현재 몸매를 관리하는 이유는 마르기 위해서가 아닌 지금 모습을 오래 유지하고 싶어서라고 덧붙였다.앞서 미자는 지난 5월에도 자신의 체중과 몸매 변화를 공개한 바 있다. 당시 잦은 야식으로 체중이 53kg대까지 늘었다며 다이어트를 선언했다. 이후 식단을 조절하며 나흘 만에 약 3kg을 감량한 근황을 전하기도 했다.1984년생인 미자는 배우 장광과 전성애의 딸로, 지난 2022년 4월 개그맨 김태현과 결혼했다. 현재 개인 유튜브 채널 등을 통해 활발하게 일상을 공개하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr