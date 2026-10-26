사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 뉴발란스 행사에서 사랑스러운 단발 스타일과 겨울 패션을 선보였다.아이유는 최근 자신의 인스타그램에 "신기해 넌 어느새 나의 Newbalnce🎾"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아이유는 은은한 광택이 도는 회색 패딩을 입고 카메라를 가까이 바라보고 있다. 가볍게 내려온 시스루 앞머리와 뒤로 묶은 짧은 머리카락이 작은 얼굴을 돋보이게 하며, 동그란 눈망울과 분홍빛 볼이 사랑스러운 분위기를 더한다. 한 손으로 패딩 소매를 잡은 채 입술을 살짝 벌린 표정도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 아이유는 패딩 지퍼 부분을 손으로 잡고 정면을 응시하고 있다. 볼륨감 있는 후드가 얼굴을 감싸는 가운데 자연스럽게 흘러내린 옆머리와 작은 링 귀걸이가 어우러져 청순한 매력을 드러낸다. 또렷한 눈매와 차분한 표정이 앞선 사진과는 다른 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 아이유는 실내에서 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 은은하게 미소 짓고 있다. 짧은 머리 끝이 자연스럽게 뻗친 헤어스타일과 촉촉한 입술이 귀여운 매력을 강조하며 광택이 있는 회색 패딩이 얼굴의 화사함을 한층 돋보이게 한다.이어 공개된 사진에서 아이유는 매장 안에서 두 손을 모으고 위쪽을 올려다보고 있다. 회색 패딩에 어두운색 하의를 매치한 편안한 차림으로, 살짝 고개를 든 모습과 부드러운 미소가 눈길을 끈다. 뒤편에 진열된 다양한 운동화와 함께 자연스러운 전신 스타일링도 확인할 수 있다.마지막 사진에서 아이유는 커다란 거울 앞에서 파란색 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 주머니에 넣은 채 상체를 살짝 숙이고 거울을 바라보는 모습으로, 풍성한 패딩과 가녀린 얼굴선이 대비를 이룬다. 시스루 앞머리 사이로 드러난 커다란 눈과 살짝 벌어진 입술이 귀여운 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 저 단발파됐어요", "내 뿅아리 기여워", "너무 예뻐", "사랑해", "아웅 너무 예뽀", "어윽 너무 이쁘다" 등의 댓글을 달았다.아이유는 서울 성동구 성수동 뉴발란스 직영점에서 열린 '26FW 플라잉77 구스다운' 팝업스토어 오픈 기념 행사에 참석했다. 아이유는 메탈릭 그레이 패딩에 미니스커트와 레그워머, 운동화를 매치한 겨울 스타일링으로 포토월에 섰다. 행사에는 김연아, 변요한, 이동휘, 던 등도 참석했다.한편 1993년생으로 33세인 아이유는 가수와 배우 활동을 병행하는 가운데 최근 뉴발란스 팝업스토어 행사에 참석하는 등 다양한 활동으로 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr