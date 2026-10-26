반복되는 불쾌한 경험으로 일상에서 불안감을 느끼게 된 사연자가 등장한다./사진제공=KBS Joy

반복되는 불쾌한 경험으로 일상에서 불안감을 느끼게 된 사연자가 등장한다./사진제공=KBS Joy

반복되는 불쾌한 경험으로 일상에서 불안감을 느끼게 된 사연자가 등장한다.26일 방송되는 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에서는 미술학원을 운영하며 현대미술 작가로 활동 중인 36세 여성이 사연자로 출연한다. 어린 시절부터 성인이 된 최근까지 원치 않는 신체 접촉과 공공장소에서의 부적절한 행동 등 여러 차례 불쾌한 경험을 겪었다고 털어놓는다.사연자는 일곱 살 무렵 동생과 함께 귀가하던 중 낯선 남성에게 길 안내를 부탁받았던 일부터 중학교 시절 길거리에서 갑작스러운 신체 접촉을 당했던 경험까지 차례로 이야기한다. 고등학교 시절에는 버스 안에서 낯선 남성이 가까이 다가와 이상 행동을 보였고, 불과 2년 전에는 출근길에 또다시 불쾌한 상황을 마주했다고 전한다.사연자는 당시 상황에서 놀란 나머지 몸이 굳고 말조차 나오지 않았다고 고백한다. 이러한 경험이 반복되면서 늦은 시간 귀가하는 일은 물론, 이동 중에도 주변을 경계하게 됐다는 것. 그는 자신을 지키기 위해 조심하며 살아가고 있지만, 자칫 세상을 지나치게 부정적으로 바라보게 될까 봐 걱정이라고 밝힌다.이수근과 서장훈은 사연자의 이야기에 귀를 기울이며 현실적인 대처 방안을 함께 고민한다. 서장훈은 위급한 상황에서 주변에 도움을 요청할 수 있도록 큰 소리를 내는 휴대용 안전용품을 소개하며, 일상에서 활용할 수 있는 대비책을 제안한다.서장훈은 “행복하고 밝게 살되, 단단히 대비하자”라고 조언한다. 예상치 못한 상황에 대비하는 것도 중요하지만, 그로 인해 세상의 모든 사람을 경계하고 자신의 삶까지 위축시킬 필요는 없다며 “멀쩡한 사람도 다 이상하게 보인단 말이에요. 그러면 힘들어”라며 사연자가 불안에 잠식되지 않고 일상의 밝은 면을 바라볼 수 있기를 바라는 마음을 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr