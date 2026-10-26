사진=정가은 유튜브

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방송인 정가은이 결혼반지를 처분하려다 정품이 아닐 가능성이 높다는 감정에 당황했다.26일 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 '10년 만에 처음 알게 된 정가은 결혼반지의 비밀..'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정가은은 보관하던 귀금속을 팔기 위해 서울 종로를 찾았다. 그는 "금 팔아서 그걸로 다른 예쁜 장신구를 하려고 한다. 골드를 사서 끼면 그게 저축인 거다. 저축이고 재투자"라고 방문 목적을 밝혔다.주얼리 매장에 들어선 정가은은 "팔려니까 좀 그렇긴 한데"라며 가져온 귀금속을 꺼냈다. 그중 결혼반지를 발견한 제작진이 "결혼반지 이제 파시는 거냐"고 묻자 "갖고 있어서 뭐 하냐. 이제 팔려고 한다"고 답했다.반지를 살펴본 감정사는 소재는 백금이 맞지만, 안쪽에 새겨진 티파니 각인이 정품과 일치하지 않는다고 설명했다. 정가은이 당황하자 "아닐 수도 있는 거라는 말씀을 드리는 거다. 정품이 아닐 확률이 제가 봤을 때 90% 이상"이라며 추가 감정이 필요하다고 덧붙였다. 브랜드 감정서도 없는 상태였다.예상하지 못한 이야기를 들은 정가은은 "티파니고 자시고 빼고 백금은 팔면 어느 정도 돈이 되긴 하냐"고 물었다. 감정사가 백금의 예상 매입가를 100만~150만원으로 안내하자 "짜증 나 진짜"라며 허탈함을 드러냈다.감정사는 다이아몬드 자체는 진짜라고 설명하고, 반지 상태도 깨끗한 편이라고 평가했다. 정가은은 "안 꼈다. 결혼하고 1년 만에 이혼해서"라고 반지를 거의 착용하지 않았던 이유를 밝혔다.중고 명품 매장에 반지를 맡겼다가 다시 찾아온 경험도 전했다. 반지를 정리하려던 배경에는 양육비 문제도 있었다. 정가은은 "양육비도 못 받고, 이거 팔아서 빨리 양육비로 대신하려고 하는데"라며 아쉬워했다.제작진은 생활고로 힘들었던 시기에도 결혼반지를 팔지 않았던 이유를 물었다. 정가은은 "그때는 우울증이 심해서 아무 생각이 없었다"고 털어놨다. 그러면서 "그때 감정받으러 왔으면 더 우울해지지 않았겠냐"고 말했다.정가은은 보관 중이던 금과 은 장신구 일부를 정리하고 새로운 반지를 제작하기로 했다. 금값이 오를 가능성을 고려해 일부 금은 팔지 않고 보관하기로 결정했다. 이후 남대문 시장으로 이동해 팔찌와 목걸이 등 액세서리를 살펴보며 쇼핑을 이어갔다.한편 정가은은 2016년 비연예인 사업가와 결혼해 같은 해 딸을 얻었으며, 2018년 이혼 후 홀로 딸을 양육하고 있다. 2019년에는 전남편을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 사기 혐의로 고소했다. 당시 정가은 측은 전남편이 자신의 명의로 된 통장과 인지도를 이용해 2015년 12월부터 2018년 5월까지 총 660회에 걸쳐 132억원 이상을 편취했다고 주장했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr