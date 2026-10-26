김유정이 '100일의 거짓말'에서 열연 중이다./사진제공=tvN

김유정이 '100일의 거짓말'에서 열연 중이다./사진제공=tvN

배우 김유정이 인물의 서사를 담아낸 눈물 연기로 깊은 여운을 남겼다.지난 24, 25일 방송된 tvN 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 5, 6회에서 김유정은 밀정 이가경이 감춰온 상처와 슬픔을 밀도 있게 그려냈다.김유정은 심문 통역 과정에서 쌓인 감정을 격앙된 목소리와 거친 말투로 쏟아냈다. 유소란(김현주 분)에게 맞설 때는 살고 싶은 절박함을, 집을 박차고 나간 뒤 빗속에서는 서러움과 막막함을 담아냈다. 이어 자신의 어린 시절을 떠올리며 조용히 눈물을 닦는 모습으로 외로움을 전하고, 다시 밀정으로 남기로 한 이가경의 선택에 설득력을 더했다.6회 엔딩에서는 김유정의 폭발하는 감정 연기가 빛났다. 금석중(감우성 분)의 죽음 앞에서 떨리는 손과 삼키는 울음으로 충격을, 유소란에게 소식을 어떻게 전해야 할지 막막한 마음까지 섬세하게 표현했다. 이어 사토 히데오(박진영 분)에게 “안 괜찮아요”라고 털어놓고 그의 품에서 참아온 울음을 터뜨리며 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.이처럼 김유정은 밖으로 쏟아내는 분노와 홀로 삼키는 외로움, 끝내 터져 나온 슬픔까지 서로 다른 결의 감정을 눈물로 풀어냈다. 절제와 폭발을 오가는 연기로 이가경의 복잡한 내면을 깊이 있게 그려낸 김유정이 앞으로 펼칠 활약에 기대가 모인다.6회만에 시청률 9.5%를 기록하며 자체 최고 기록을 경신한 ‘100일의 거짓말’은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr