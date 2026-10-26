임슬옹, 기습 공개했다…아이유·나나 이어 권은비와 듀엣 입맞춤

임슬옹이 권은비와 듀엣을 예고했다./사진=텐아시아DB

가수 임슬옹이 권은비와의 깜짝 듀엣을 예고했다.임슬옹은 지난 25일 공식 SNS를 통해 ‘Vibes’의 티저 이미지를 기습 공개했다.공개된 이미지에는 노을이 내려앉은 도시의 야경을 배경으로 ‘LIM SEULONG X KWON EUNBI’라는 두 사람의 이름이 나란히 담겼다. 별다른 설명 없이 공개된 이미지 한 장만으로도 특별한 만남을 암시한다.임슬옹은 그간 특유의 감미로운 음색과 섬세한 감성을 바탕으로 다양한 아티스트와 호흡을 맞췄다. 아이유, 선예, 이성경, 나나, 윤현상 등과의 듀엣을 통해 남다른 음악적 케미스트리를 선보이기도 했다.폭넓은 음악적 스펙트럼과 탄탄한 가창력을 바탕으로 솔로 아티스트로서 자신만의 색깔을 구축해 온 권은비가 듀엣 파트너로 합류해 기대를 더한다.임슬옹의 새 디지털 싱글 ‘Vibes’는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr