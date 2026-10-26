배우 김영민은 극 중 도윤식 교수 역을 맡았다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

배우 김영민이 안방극장과 스크린을 오가며 활약 중이다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대', ㈜바른손이앤에이

배우 김영민이 '닥터X'에서 얄미운 '외과 딸랑이' 연기로 시청자들에게 눈도장을 찍었다.현재 방송 중인 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 김영민은 일반외과 교수 도윤식 역을 맡고 있다. 극 중 도윤식은 병원장 자리를 노리며 조직 내 권력 관계에 촉각을 곤두세우는 인물이다.도윤식은 윗사람의 눈치를 살피고 자신의 입지를 지키기 위해 상황에 따라 태도를 바꾼다. 그러나 맡은 업무에는 충실하며 때로는 병원 내부의 부조리를 드러내는 데 협조하는 등 예상 밖의 행동을 보이기도 한다.계수정(김지원 분)을 비롯한 병원 사람들과 부딪히는 과정에서는 얄미운 면모가 두드러진다. 김영민은 상대에 따라 목소리를 높이거나 태도를 달리하는 연기로 웃음을 자아내는 한편, 선악을 쉽게 구분하기 어려운 도윤식의 성격을 표현하고 있다.오는 28일 개봉하는 영화 '수능, 출제의 비밀'에서는 또 다른 모습을 선보인다. 이 작품은 행정 착오로 수능 출제본부에 들어가게 된 국어교사 맹보람(이선빈 분)이 외부와 차단된 공간에서 40일간 겪는 일을 담은 코미디다.극 중 김영민이 맡은 검토위원장 박경태는 정의로운 운동권 출신으로, 국어 출제 팀이 문제를 완성한 뒤 등장하는 인물이다. 국어 출제위원장 문주열(유재명 분)과 호흡을 맞추며 웃음을 더한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr