사진 = 양지은 인스타그램

가수 양지은이 화사한 미모가 돋보이는 퇴근 셀카를 공개했다.양지은은 최근 자신의 인스타그램에 "파주 행사 다녀오는 길에 퇴근컷 📸 점심 메뉴 추천해주세요❣️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 양지은은 차량 좌석에 앉아 안전벨트를 착용한 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 검은색 니트에 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다. 은은한 분홍빛 볼과 차분한 립 메이크업이 화사한 피부를 돋보이게 하며, 입술을 살짝 다문 표정에서는 단아하면서도 세련된 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "이쁘다 이뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "내가수라고 알려나 모르 겠네요", "눈이 점점 커지시는것 같아요", "느무 예쁘고 매력적이었던 지은님" 등의 댓글을 달았다.양지은은 TV조선 '미스트롯2'에서 진(眞)을 차지하며 이름을 알린 이후 트로트 가수로서 무대 활동을 이어왔다. 이번 게시물에서도 파주 행사 일정을 직접 언급하며 공연장 밖에서의 근황을 전했다.한편 1990년생 동갑내기 치과의사와 결혼해 두 자녀를 둔 양지은은 36세이며 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 일상을 공개해 많은 관심을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr