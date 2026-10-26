배우 강동원이 취재진의 질문에 답하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 강동원이 결혼을 앞둔 팬과의 약속을 지켰다.최근 강동원의 한 팬은 자신의 계정에 "4개월 후에 찾아온 화환 약속 후기. 땡스 투 강동원"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 팬이 지난 6월 강동원 주연 영화 '와일드씽' 무대 인사에 참석한 모습. 팬은 결혼을 앞둔 상태였고, 그는 스케치북에 1. 화환을 보낸다, 2. 축의금을 보낸다, 3. 참석한다는 선택지를 적어 강동원에게 한 가지를 고르도록 요청했다. 강동원은 입 모양으로 "화환 할게"라고 답했다.강동원은 무대 인사를 마치고 퇴장하던 중 팬에게 다가가 "축하한다"고 인사한 뒤 팬의 청첩장을 받았다. 이후 "(화환)보내줄게"라고 말했다.팬은 "이때까지만 해도 우리는 그냥 골라준 줄 알았다"고 설명했다. 그러나 약 4개월 뒤 실제로 팬의 결혼식장에 강동원의 이름이 적힌 축하 화환이 도착했다. 팬은 "너무 예전에 전달해서 당연히 잊었을 줄 알았고 기대하지 않았는데 덕분에 신부 기가 살았다. 강동원 짱"이라며 고마움을 전했다.한편 강동원은 넷플릭스 사극 로맨스 드라마 '혼: 삼각의 시간'과 곽경택 감독의 새 영화 '토벌'로 대중과 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr