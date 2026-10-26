배우 김태희가 직접 공개한 사진이 화제다./ 사진=텐아시아 DB

김태희는 지난 22일 서울 강남구 서울옥션 강남센터에서 열린 '프레드' 창립 90주년 하이주얼리 이벤트 포토콜에 참석했다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김태희가 직접 공개한 사진이 화제다./ 사진=SNS

배우 김태희가 직접 공개한 사진이 화제다. 최근 공식 석상에서 팔뚝살을 지적받았던 그는 같은 날 촬영한 사진을 SNS에 올렸다. 앞서 공개된 행사 사진과는 다소 다른 모습이다.김태희는 26일 자신의 SNS에 "평소에 좋아하던 브랜드와 함께할 수 있어서 넘 설레고 행복한 나들이였어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.사진은 지난 22일 서울 강남구에서 열린 주얼리 브랜드 프레드(FRED)의 창립 90주년 기념 행사에서 촬영됐다. 김태희는 어깨가 드러나는 튜브톱 드레스에 화려한 목걸이를 착용했다.앞서 행사 현장에서 촬영된 사진과 영상이 공개되자 김태희의 스타일링을 두고 반응이 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 "코디 누구냐", "드레스가 아쉽다"며 의상 선택을 지적했다. "등살, 팔뚝살 좀 봐라" 등 체형을 평가하는 댓글도 나왔다.그런데 김태희가 직접 올린 사진에서는 분위기가 사뭇 달랐다. 행사 당시 사진에서 상대적으로 도드라져 보였던 팔 부분이 SNS 사진에서는 한층 가늘게 보인다. 허리선 역시 보다 매끈하게 드러난다.같은 날 같은 드레스를 입고 촬영한 사진이지만 차이는 제법 뚜렷하다. 촬영 각도나 자세, 조명에 따른 차이일 수 있고 사진을 보정했을 가능성도 있다. 다만 실제 보정 여부는 확인되지 않았다.평소 완벽한 미모의 대명사로 불려온 김태희에게서도 의외로 친근한 모습을 발견할 수 있는 대목이다. 누구나 자신의 SNS에는 잘 나온 사진을 골라 올리기 마련이다. 김태희 역시 예외는 아닌 듯하다.김태희는 오랜만에 SNS를 통해 근황을 전하면서 "너무 오랜만에 업로드하려고 보니 어떻게 하는지 방법을 다 잊어버려서 이제서야 올려요"라고 밝혔다. 이어 "이제부턴 일상사진도 틈틈이 공유할 수 있도록 노력할게요"라며 팬들과의 소통을 예고했다.한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 지난해에는 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이'에 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr