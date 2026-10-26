'흑백요리사'에 함께 출연했던 권성준과 윤남노가 친분을 과시하고 있다. / 사진=윤남노 SNS

요리사 윤남노가 나폴리 맛피아(본명 권성준)를 향해 서운함을 토로했다.윤남노는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "혼자 살 뺀 배신자"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤남노가 나폴리 맛피아를 만나 반가움을 표출하고 있는 모습. 특히 나폴리 맛피아의 체격과 얼굴이 몰라보게 작아져 눈길을 끌었다.한편 두 사람은 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연했다. 나폴리 맛피아는 해당 프로그램에서 우승을 차지했다. 현재는 윤남노와 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 동반 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr