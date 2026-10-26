가수 김용빈이 요리 실력을 뽐내며 안성훈에게 잔소리까지 하기 시작했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 김용빈이 요리 실력을 뽐내며 안성훈에게 잔소리까지 하기 시작했다./ 사진 제공=TV CHOSUN

가수 김용빈이 요리 실력을 뽐내며 안성훈에게 잔소리까지 하기 시작했다.26일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '트롯 키친 달리는 디너쇼'(이하 '트키쇼') 4회에서는 이수근, 안성훈, 김용빈, 최재명, 윤태화가 전남 장흥에서 40인분의 음식을 준비하는 모습이 공개된다.이날 멤버들은 지역 주민들을 위해 봉사활동을 해온 한국수자원공사 직원 40명을 초대한다. 음식을 준비할 수 있는 시간은 단 2시간이다. '흑백요리사' 출신 윤나라 셰프는 장흥 한우를 이용한 바싹 불고기를, 임태훈 셰프는 버섯과 해산물이 들어간 장흥식 짬뽕을 맡는다.김용빈은 지난 방송과 달리 능숙하게 재료를 손질한다. 앞서 살아 있는 낙지를 보고 비명을 질렀던 그는 이번에는 최재명에게 무 손질을 지시하고 썰어놓은 무의 굵기까지 확인한다.이를 본 윤나라 셰프가 "용빈이 잘하네"라고 칭찬하자 김용빈은 "이거 봐. 굵기가 다르잖아. 이건 너무 얇아"라며 최재명에게 훈수를 둔다.반면 안성훈은 전날에 이어 또다시 오징어 손질을 맡는다. 그는 "오징어 그만하고 싶어요. 어제 몇 마리를 했는데 얘는 또 다른 애잖아요"라고 불평한다. 김용빈이 "성훈이 형은 입만 살았어" 라고 놀리자 "입이라도 살아 있어야지"라고 받아친다.안성훈은 임태훈 셰프의 웍 기술에도 도전한다. 임태훈에게 웍의 무게와 반동을 이용하는 방법을 배운 뒤 직접 시도하지만 뜻대로 되지 않는다. 결국 그는 "진짜 어려워. 너무 어렵다. 범접할 수가 없네요"라며 어려움을 토로한다. 그러면서도 "배워서 도와드리고 싶다. 그래야 형한테 도움이 되죠"라며 요리를 배우려는 이유를 설명한다.요리를 마친 뒤에는 장흥댐을 배경으로 디너쇼가 열린다. 무대에 오른 안성훈은 "처음 저를 보셨을 때 십센치로 착각하셨을 수 있는데, 저는 안성훈입니다"라고 자신을 소개한다. 이에 임태훈 셰프와 관객들은 "닮았네, 닮았어"라고 반응한다.김용빈과 최재명, 윤태화도 무대에 올라 노래를 선보인다. 이수근은 "노래가 주는 힘이라는 게 감성에 젖게 하고 예전 생각이 나게 한다"며 "노래는 일기장이라고 하지 않나. 문득 라디오나 TV에서 들으면 그 시절로 돌아간다"고 말한다.'트롯 키친 달리는 디너쇼' 4회는 이날 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr