사진 = 이세희 인스타그램

사진 = 이세희 인스타그램

사진 = 이세희 인스타그램

사진 = 이세희 인스타그램

사진 = 이세희 인스타그램

배우 이세희가 세종대왕을 향한 애정을 드러내며 서울 나들이 근황을 공개했다.이세희는 최근 자신의 인스타그램에 "최애 세종대왕님..🫶💛"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세희는 노란색 니트에 흰색 미니스커트를 입고 창가에 서서 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손에는 작은 유리잔을, 다른 손에는 숟가락을 들고 은은한 미소를 짓고 있다. 화사한 노란색 의상과 또렷한 이목구비가 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이세희는 책이 가득한 서가 앞에 서서 위쪽을 올려다보고 있다. 두 손으로 책을 쥔 채 살짝 미소 짓는 모습으로 옆으로 돌린 얼굴과 길게 내려오는 생머리가 청순한 매력을 더한다. 노란색 니트와 흰색 스커트의 조합이 밝고 산뜻한 분위기를 완성한다.또 다른 사진에서 이세희는 실내에 앉아 작은 검은색 카메라를 양손으로 들고 환하게 웃고 있다. 카메라를 향한 커다란 눈망울과 자연스러운 미소가 눈길을 끄는 가운데, 목에 두른 검은색 스카프와 하트 모양 목걸이가 포인트를 더한다. 풍성한 긴 머리와 화사한 피부가 어우러져 인형 같은 비주얼을 뽐낸다.이어 공개된 사진에서 이세희는 세종대왕의 얼굴이 그려진 대형 안내판 옆에서 몸을 숙이고 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 한 손을 세종대왕의 얼굴 그림 가까이에 올린 채 카메라를 바라보며 웃고 있으며, 흰색 미니스커트에 검은색 롱부츠를 매치해 발랄한 스타일을 선보였다. 어깨에 멘 검은색 가방에는 귀여운 인형 장식이 달려 있다.마지막 사진에서 이세희는 야간 조명으로 환하게 빛나는 광화문을 배경으로 휴대전화를 바라보고 있다. 노란색 니트에 검은색 스카프를 길게 늘어뜨린 채 화면을 터치하는 모습으로, 고개를 살짝 숙인 옆얼굴에 부드러운 미소가 번져 있다. 뒤편으로 화려한 단청이 돋보이는 광화문의 야경이 펼쳐져 고즈넉한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "이세희배우님 너무 귀여우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 멋지세요", "너무좋다", "미모가 상큼합니다" 등의 댓글을 달았다.특히 이세희가 방문한 장소 중에는 서울 종로구 통인동에 위치한 '세종대왕 나신 곳'이 포함돼 눈길을 끈다. 공개된 사진 속 안내판에는 세종대왕의 초상과 함께 '세종대왕 나신 곳', '자하문로12길'이라는 문구가 적혀 있다. 이세희는 세종대왕의 얼굴 옆에서 익살스러운 포즈를 취하며 게시물에 남긴 "최애 세종대왕님"이라는 표현을 사진으로도 보여줬다.앞서 이세희는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 윤지효 역을 맡아 시청자들과 만났다. 임지연, 허남준, 장승조 등이 출연한 이 작품에서 이세희는 주요 인물 중 한 명으로 활약하며 연기 활동을 이어갔다.한편 1991년생으로 35세인 이세희는 500대 1의 경쟁률을 뚫고 KBS2 '신사와 아가씨' 주연 박단단 역으로 눈도장을 찍으며 '2021 KBS 연기대상'에서 여자 신인상을 받았다. 이후 이세희는 '진검승부', '미녀와 순정남', '정숙한 세일즈' '멋진 신세계' 등에서 차곡차곡 필모그래피를 쌓아왔고 예능 '지지고볶는여행' MC까지 꿰차기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr