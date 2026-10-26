그룹 르세라핌 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 유럽 투어 도중 영국과 프랑스 주요 방송에 잇따라 출연했다.영국 BBC 뉴스는 지난 20일(현지시간) 공식 유튜브 채널을 통해 르세라핌과의 인터뷰를 공개했다. BBC는 르세라핌을 동세대를 대표하는 걸그룹 중 하나로 소개하며 2022년 데뷔 이후의 활동을 조명했다.인터뷰에서 멤버들은 팀워크를 쌓아온 과정과 유럽 투어에 대한 이야기를 나눴다. 서로 다른 성격과 생각을 이해하고 받아들이는 과정을 거쳤으며, 투어 중 함께 시간을 보내면서 더욱 가까워졌다고 설명했다.르세라핌은 22일 프랑스 공영 방송 France 5의 토크쇼 '세 아 부(C à Vous)'에도 출연했다. 진행자는 이들을 'K팝의 새로운 여왕들'이라고 소개했다. 멤버들은 "많은 분들께 음악과 메시지를 전하는 과정이 행복하다"며 "월드투어를 돌면서 먼 곳에서 저희를 사랑해 주시는 팬분들을 만나는 일이 감사하고 특별하다"고 말했다.르세라핌은 지난 16일 영국 런던 O2 아레나에서 유럽 투어 'PUREFLOW'를 시작했다. 약 1만 5000석 규모의 첫 공연은 매진됐으며, 영국 음악 매체 유나이티드 바이 팝(United By Pop)은 공연을 관람한 뒤 안무와 보컬, 관객과의 호흡을 긍정적으로 평가했다.르세라핌은 26일 독일 베를린 우버 아레나에서 유럽 투어를 마무리한다. 이후 11월 7~8일 마카오 갤럭시 아레나에서 아시아 투어를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr