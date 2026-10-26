강석우 딸, 결혼하나?…웨딩드레스 입고 신부 화보 공개

배우 강석우의 딸 강다은이 웨딩드레스를 입고 눈부신 미모를 자랑했다.강다은은 최근 자신의 SNS를 통해 웨딩드레스를 입고 촬영한 영상을 공개했다.공개된 영상 속 강다은은 화려한 비즈 장식이 돋보이는 순백의 웨딩드레스를 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 머리 위로 길게 늘어뜨린 면사포를 손으로 살짝 들어 올리며 청순한 분위기를 연출했다.특히 강다은은 또렷한 이목구비와 새하얀 피부, 갸름한 얼굴형으로 시선을 사로잡았다. 긴 생머리와 자연스러운 메이크업까지 더해져 실제 결혼식을 앞둔 신부를 연상케 했다. 아버지 강석우의 우월한 유전자를 물려받은 듯한 미모도 눈길을 끌었다.강다은은 배우 강석우의 딸로, 2015년 SBS 예능 프로그램 '아빠를 부탁해'에 아버지와 함께 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 활동하며 대중과 만나고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr