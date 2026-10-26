정민아가 김희정의 달라진 행동을 수상하게 여긴다. / 사진제공=KBS '엄마가 미쳤어요'

정민아가 김희정의 달라진 행동을 수상하게 여긴다. / 사진제공=KBS '엄마가 미쳤어요'

배우 정민아가 '엄마가 미쳤어요'에서 김희정의 달라진 행동을 수상하게 여기며 이유를 알아보려 한다.26일 방송되는 KBS 드라마 '엄마가 미쳤어요' 21회에서는 조미미(김희정 분)가 아들 강대치(김종훈 분)의 빚을 갚기 위해 막내딸 강다미(정민아 분)의 돈을 사용하려는 모습이 그려진다.앞서 조미미는 집 앞에서 강대치가 차세나(최유빈 분)와 함께 있는 모습을 목격했다. 조미미는 아들의 빚 문제로 걱정하면서도 차세나를 채권 추심 담당자가 아닌 여자친구로 오해했다. 전진희(강경헌 분)는 강다미가 일하는 백화점 VIP룸에서 가져온 신발을 신고 미팅에 참석했다가 굽이 부러지는 일을 겪었다. 당시 강다미는 자리를 비운 상태였다.방송에서 조미미는 강대치와 차세나의 관계를 의심하며 아들의 행동을 살핀다. 차세나가 강대치를 찾아온 이유를 모르는 조미미는 두 사람이 연인 사이라고 생각한다. 아들의 빚 문제를 해결해야 하는 상황에서 또 다른 고민에 빠진다.강다미는 평소와 다른 엄마의 행동을 알아차린다. 조미미가 자신에게 무언가 말하려다 망설이는 모습을 보이자 직접 이유를 묻는다. 조미미는 강대치의 빚을 갚기 위해 강다미의 돈을 쓰기로 마음먹었지만, 정작 딸에게는 쉽게 말을 꺼내지 못한다.전진희는 강예리(김나은 분)를 아들 차도윤(배지완 분)의 아내로 생각하고 있다. 강예리 역시 차도윤과 결혼하기 위해 전진희에게 잘 보이려 한다. 전진희는 강예리와 관계를 이어가면서도 자신의 속마음을 쉽게 드러내지 않는다.강예리는 결혼을 통해 신분 상승을 이루려는 욕심을 갖고 있다. 원하는 것을 얻기 위해 직접 행동에 나서는 가운데, 전진희와 어떤 관계를 이어갈지 관심이 쏠린다.'엄마가 미쳤어요' 21회는 26일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr