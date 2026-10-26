가수 개리가 학부모로서의 일상을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '강개리' 영상 캡처

가수 개리가 자녀에 대한 애틋한 마음을 드러냈다. / 사진=유튜브 채널 '강개리' 영상 캡처

그룹 리쌍 출신 가수 개리가 아들 하오의 학원 등하원을 책임지는 '대치동 라이딩족'이 된 근황을 공개했다.최근 유튜브 채널 '강개리 KANG GARY'에는 '하오 학원 끝날 때까지 떠들어볼게요 (대치파파 강개리)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 개리가 아들의 학원 수업을 기다리며 시간을 보내는 모습이 담겼다.개리는 최근 하오의 학원을 대치동으로 옮겼다고 밝혔다. 이날도 아들을 학원에 데려다준 뒤 수업이 끝날 때까지 약 3시간을 기다려야 했다. 그는 대기 시간 동안 카메라를 켜고 자신의 근황과 육아에 관한 생각을 이야기했다.개리는 아들과 보내는 시간을 중요하게 생각한다고 밝혔다. 그는 "결혼하고 아이를 낳으면 아이가 성인이 될 때까지 내 삶보다 아이의 삶이 되는 것 같다"고 말했다. 이어 "초등학교 6학년 때까지가 부모와 가장 많은 시간을 보내고 가장 예쁠 때"라며 함께 추억을 쌓고 싶다는 마음을 전했다.한편 개리는 2017년 10세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 같은 해 아들을 품에 안았다. 이후 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들과 함께 출연했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr