개그맨 이선민이 달라진 위상을 자랑한다. /사진='개세모2'

개그맨 이선민이 달라진 위상을 자랑한다. /사진='개세모2'

'나 혼자 산다'에 출연하며 화제를 모은 개그맨 이선민이 달라진 위상을 자랑한다.26일 공개되는 유튜브 예능 ‘개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2’(이하 ‘개세모 시즌2’)에서는 절친 개그맨 이선민, 이재율, 민성준이 한자리에 모인다. 두 번째 출연인 이선민과 이재율은 첫 출연하는 민성준을 향해 시작부터 거침없는 조롱과 폭로를 이어간다.이날 방송에서는 이선민의 달라진 위상이 화제에 오른다. 이재율이 브랜드 평판 순위 상승을 언급하자, 이선민은 “마지막으로 정리해 드리겠다”라며 “2,3위 송강, 서강준을 제치고 제가 1위를 했다”라고 자신감을 보인다. 이를 진지하게 설명하는 모습에 이재율은 “국회의원 같은데?”라고 받아치며 뜻밖의 정치인 닮은꼴을 언급한다.이어진 세 사람의 닮은꼴 토크도 흥미를 더한다. 서로의 외모를 두고 솔직한 평가를 주고받던 중 각자 닮았다는 이야기를 들었던 유명인들을 차례로 언급한다. 특히 이재율은 학창 시절 자신이 뜻밖의 아이돌을 닮았다고 언급한다.민성준의 개그콘서트 막내 시절을 둘러싼 비하인드도 공개된다. 이선민과 이재율은 당시 개그맨 막내라면 꾀죄죄하게 다녀야 한다는 불문율과 달리 고급차를 타고 다녔던 민성준의 일화를 폭로한다.이재율의 제안으로 시작된 AI 토크도 관전 포인트다. 이선민이 AI에게 가족에 관한 질문을 던지자, AI는 “딸이 있다”라고 답해 이선민을 당황하게 만든다. 예상치 못한 답변에 당황한 이선민이 어떤 반응을 보일지 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr