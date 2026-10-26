이수만 A2O엔터테인먼트 대표가 소속 가수들의 안무 지도에 직접 참여하는 정성을 보이고 있다. / 사진=써니 SNS

이수만 A2O엔터테인먼트 대표가 소속 가수들의 안무 지도에 직접 참여하는 정성을 보였다.그룹 소녀시대 멤버이자 A2O엔터테인먼트에서 프로듀싱을 배우고 있는 써니는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'(네온) 첫 공중파 1위 기념 비하인드 공개~!!!!"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이수만이 A2O LITE 멤버 아이찡에게 도입무 안무를 지도하고 있는 모습. 이수만은 "여기서 (발을) 차서 올라오는 게 아니라 여기서(오른쪽) 차서 (정면까지) 올라온 다음에 내려와야 돼"라고 조언하고 있는 모습. 특히 해당 부분의 안무를 짠 안무가가 따로 있음에도 불구하고 이수만은 자신이 직접 나서서 섬세하게 디렉팅해 눈길을 끌었다.한편 A2O LITE는 이수만이 2020년 새롭게 설립한 A2O엔터테인먼트 소속 9인조 다국적 걸그룹이다. 지난 13일 데뷔했으며, 음악방송 활동을 시작하기도 전에 음원 차트 1위를 차지하는 등 호평과 큰 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr