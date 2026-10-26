태항호가 '파이널 테이블'에서 전형구 역을 맡았다. / 사진제공=미스틱

태항호가 '파이널 테이블'에서 전형구 역을 맡았다. / 사진제공=미스틱

배우 태항호가 '파이널 테이블'에서 상사의 화풀이를 감당하는 비서로 등장했다.지난 24일 첫 방송된 JTBC 드라마 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회에 참가하기 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 이야기를 다룬 작품이다. 태항호는 평연미디어 대표 백현주(차지연 분)의 비서 전형구 역을 맡았다.전형구는 백현주의 곁에서 지시를 수행하며 눈치를 살폈다. 백현주가 거칠게 행동하며 화를 내는 상황에서도 제대로 대응하지 못한 채 몸을 낮췄다. 상사의 기분을 살피며 조심스럽게 행동하는 모습이 이어졌다.태항호는 백현주의 행동에 당황하면서도 쉽게 반발하지 못하는 전형구의 모습을 보여줬다. 상사가 화를 내자 순간적으로 몸을 움츠리거나 애써 아무렇지 않은 척하는 등 상황에 따라 다른 반응을 보였다. 특히 백현주의 눈치를 살피는 표정과 행동으로 두 사람의 관계를 나타냈다.태항호는 앞서 드라마 '개소리', 영화 '더러운 돈에 손대지 마라', '신의악단' 등에 출연했다. 이번 작품에서는 상사의 지시에 따르면서도 화풀이까지 감당해야 하는 비서 역으로 등장했다. 첫 방송부터 백현주와의 관계가 드러난 가운데, 이후 전형구가 어떤 모습을 보일지 관심이 쏠린다.'파이널 테이블'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr