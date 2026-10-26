태항호가 '파이널 테이블'에서 전형구 역을 맡았다. / 사진제공=미스틱
태항호가 '파이널 테이블'에서 전형구 역을 맡았다. / 사진제공=미스틱
배우 태항호가 '파이널 테이블'에서 상사의 화풀이를 감당하는 비서로 등장했다.

지난 24일 첫 방송된 JTBC 드라마 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회에 참가하기 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 이야기를 다룬 작품이다. 태항호는 평연미디어 대표 백현주(차지연 분)의 비서 전형구 역을 맡았다.
태항호가 '파이널 테이블'에서 전형구 역을 맡았다. / 사진제공=미스틱
태항호가 '파이널 테이블'에서 전형구 역을 맡았다. / 사진제공=미스틱
전형구는 백현주의 곁에서 지시를 수행하며 눈치를 살폈다. 백현주가 거칠게 행동하며 화를 내는 상황에서도 제대로 대응하지 못한 채 몸을 낮췄다. 상사의 기분을 살피며 조심스럽게 행동하는 모습이 이어졌다.

태항호는 백현주의 행동에 당황하면서도 쉽게 반발하지 못하는 전형구의 모습을 보여줬다. 상사가 화를 내자 순간적으로 몸을 움츠리거나 애써 아무렇지 않은 척하는 등 상황에 따라 다른 반응을 보였다. 특히 백현주의 눈치를 살피는 표정과 행동으로 두 사람의 관계를 나타냈다.

태항호는 앞서 드라마 '개소리', 영화 '더러운 돈에 손대지 마라', '신의악단' 등에 출연했다. 이번 작품에서는 상사의 지시에 따르면서도 화풀이까지 감당해야 하는 비서 역으로 등장했다. 첫 방송부터 백현주와의 관계가 드러난 가운데, 이후 전형구가 어떤 모습을 보일지 관심이 쏠린다.

'파이널 테이블'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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