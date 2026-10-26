야구 드라마 '기프트'가 안방극장을 찾는다. / 사진제공=tvN

야구 드라마 '기프트'가 안방극장을 찾는다. / 사진제공=tvN

배우 김우빈과 서은수가 야구 드라마 '기프트'에서 호흡을 맞춘다.오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고로 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 정이리이리 작가의 동명 카카오웹툰을 원작으로 한다.서은수는 극 중 덕천고 체육 교사이자 야구부장 윤서진 역을 맡았다. 윤서진은 학생들에게 따뜻하지만 부당한 일에는 물러서지 않는 인물이다. 야구부원들이 운동을 계속할 수 있도록 돕고, 야구부를 지키기 위해 적극적으로 나선다.공개된 스틸에는 덕천고 야구부 점퍼를 입은 윤서진의 모습이 담겼다. 야구부원들과 대화를 나누며 학생들을 살피는 모습에서 교사로서의 역할을 엿볼 수 있다.윤서진은 야구부 운영을 두고 정민용(김우빈 분)과 대립할 예정이다. 정민용이 성과를 중요하게 생각하는 감독이라면, 윤서진은 학생들이 목표를 향해 노력하는 과정에 가치를 둔다. 서로 다른 교육관을 지닌 두 사람이 야구부를 이끌며 어떤 관계를 형성할지가 관전 포인트다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr