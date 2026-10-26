배우 박경혜가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 박경혜가 서울 강남구의 6평 원룸을 떠나 새로운 보금자리를 찾는다. / 사진=박경혜 유튜브 화면 캡처

배우 박경혜가 서울 강남구의 6평 원룸을 떠나 새로운 보금자리를 찾는다. 그간 좁은 공간에서 생활해 온 그는 집 안에 음식 냄새가 배는 불편함을 토로하며 이사를 결심한 이유를 밝혔다.지난 25일 박경혜의 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '저... 이사 갈 수 있겠죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 박경혜는 "이제 정말 본격적으로 이사 준비를 해보려고 한다"며 원하는 주거 환경과 이사 계획을 구체적으로 설명했다.가장 먼저 꼽은 조건은 주방과 생활 공간이 분리된 구조였다. 박경혜는 "분리형이었으면 좋겠다. 집에서 뭔가를 해 먹는 걸 좋아하는데 빨래에도, 매트리스에도 음식 냄새가 밴다. 잘 때까지 냉장고 안에 있는 것 같다"고 털어놨다. 요리를 즐기는 만큼 침실과 주방이 구분된 집에서 생활하고 싶다는 바람이다.거주 지역도 강남을 벗어나는 방향으로 고려하고 있다. 박경혜는 "강남을 벗어나려고 한다. 여기를 빠져나가는 데 너무 오래 걸린다"고 말했다. 이어 "또 하나는 제가 요즘에 걷고 산책하는 걸 좋아한다. 항상 같은 건물, 같은 뷰다. 자연이 있는 다양한 풍경이 있으면 좋겠다"며 주변 환경에 대한 기대도 내비쳤다.엘리베이터와 주차 공간도 희망 조건에 포함됐다. 최근 다리를 다쳤다는 박경혜는 "엘리베이터가 있으면 좋겠다. '없으면 절대 안 돼!'라기보다는 있었으면 좋겠다"고 설명했다. 주차 문제에 대해서는 "지정 주차도 가능했으면 좋겠다. 주차비를 조금 더 내서라도"라며 추가 비용을 부담할 의사가 있다고 전했다.새집에서 마주하고 싶지 않은 것으로 해충을 꼽았다. 박경혜는 "바퀴벌레와 쥐가 없었으면 좋겠다. 우리 집에 날파리도 있고, 모기도 있다"고 고백했다. 그러면서 "이거는 창문이나 습기 관리를 잘하면 된다고 들었는데 바퀴벌레는 어떻게 해도 안 된다고 들었다"며 걱정스러운 마음을 나타냈다.이사 조건을 정리한 박경혜는 직접 여러 매물을 둘러보며 새집을 알아보는 과정도 영상에 담았다. 기존 생활 공간에서 겪었던 불편함을 개선하고 자신에게 맞는 주거 환경을 찾기 위한 행보다.걸스데이 출신 배우 혜리의 절친으로 알려진 박경혜는 지난 4월 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 서울 강남구 역삼동에 위치한 6평 원룸과 자취 생활을 공개해 화제를 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr