사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 화려한 주얼리와 우아한 드레스 차림으로 눈부신 미모를 뽐냈다.이민정은 최근 자신의 인스타그램에 "fredjewerly"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이민정은 어깨와 쇄골이 드러나는 샴페인 베이지색 스트랩리스 드레스를 입고 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 상의와 허리 부분의 입체적인 디자인이 날씬한 실루엣을 강조하며 짙은 푸른색 보석이 장식된 화려한 목걸이가 시선을 사로잡는다. 머리를 단정하게 올려 묶고 한쪽 옆머리를 자연스럽게 내린 모습에서는 우아하면서도 세련된 분위기가 느껴진다.이어진 사진에서 이민정은 주얼리 브랜드 로고 앞에 서서 환하게 미소 짓고 있다. 발목까지 길게 내려오는 드레스가 늘씬한 몸매를 돋보이게 하며 화려한 목걸이와 귀걸이가 단정한 스타일링에 고급스러운 포인트를 더한다. 두 손을 허리 앞에 포갠 자연스러운 포즈와 밝은 표정이 어우러져 단아한 매력을 발산한다.또 다른 사진에서 이민정은 얼굴을 옆으로 돌린 채 아래쪽을 바라보고 있다. 깔끔하게 틀어 올린 머리와 얼굴선을 따라 내려오는 옆머리가 부드러운 인상을 완성하며, 섬세한 장식의 귀걸이와 목걸이가 더욱 선명하게 드러난다. 은은한 눈매와 자연스러운 입술 색상이 조화를 이루며 청초한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 이민정은 고개를 살짝 돌리고 입술을 벌린 채 정면에서 비껴난 곳을 바라보고 있다. 가까이에서 촬영된 사진에는 맑은 피부와 또렷한 눈망울, 오뚝한 콧날이 고스란히 담겼다. 특히 세 개의 짙은 푸른색 보석을 중심으로 반짝이는 장식이 길게 늘어진 목걸이가 쇄골 위에서 화려하게 빛나며 시선을 끈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "완전 너무 예뻐요 누나", "멋있어요", "언니저랑결혼해주세요" 등의 댓글을 달았다.이민정은 서울 강남구 신사동 서울옥션 강남센터에서 열린 프랑스 하이주얼리 브랜드 '프레드(FRED)' 창립 90주년 기념 행사에 참석했다. 행사에는 배우 김남길 등도 참석했으며, 이민정은 은은한 광택이 감도는 드레스에 블루 사파이어 장식의 다이아몬드 목걸이를 착용하고 포토월에 섰다.특히 이민정의 드레스 자태는 동료 배우들 사이에서도 화제가 됐다. SNS 게시물에 배우 오윤아와 이소연이 아름다운 모습에 감탄하는 댓글을 남긴 사실이 알려지며 관심을 모았고 일각해서는 아무나 소화하기 힘든 난해한 디자인이라는 네티즌들의 의견도 많았다.한편 이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr