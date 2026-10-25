'기프트' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'기프트' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 김우빈이 전국 꼴찌 고교 야구부 감독으로 변신한다.오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트' 측이 김우빈과 서은수를 비롯한 덕천고 야구부의 모습이 담긴 '플레이볼 티저'를 공개했다.'기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전직 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 성장 스포츠 드라마다. 정이리이리 작가의 동명 카카오웹툰을 원작으로 한다.김우빈은 극 중 덕천고 야구부 감독 정민용 역을 맡았다. 서은수는 덕천고 야구부장 윤서진으로 분한다. 두 사람은 최하위에 머물러 있는 덕천고 야구부를 중심으로 선수들과 함께 성장하는 이야기를 그린다.공개된 티저 영상은 윤서진이 야구공을 카메라 앞으로 내미는 장면으로 시작된다. 이어 공은 투수와 타자, 외야수의 손을 차례로 거치며 덕천고 선수들의 모습을 비춘다.마지막으로 야구공은 정민용에게 전달된다. 공을 건네받은 정민용은 자신감 넘치는 미소를 짓는다. 여기에 "우리는 그라운드에서 해답을 찾았다"라는 문구가 더해져 앞으로 펼쳐질 이야기를 예고한다.영상에는 마운드와 타석, 외야에서 경기에 집중하는 선수들의 모습도 담겼다. 타격과 수비 장면이 빠르게 교차하며 덕천고 야구부의 훈련과 경기 현장을 보여준다.특히 전국 꼴찌 팀을 맡게 된 정민용이 선수들과 어떤 변화를 만들어갈지가 주요 관전 포인트다. 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 정민용이 감독으로서 어떤 지도력을 발휘할지도 주목된다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr