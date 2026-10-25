'닥터X'가 5.18 피해자를 다루며 자체 최고 시청률을 경신했다./사진제공=SBS

'닥터X'가 5.18 피해자를 다루며 자체 최고 시청률을 경신했다./사진제공=SBS

SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’(이하 '닥터X')가 5.18 광주 민주화 운동 피해자를 정면으로 다뤄싿. 김지원은 모두가 기피하는 고위험 수술을 자처해 무려 46년 동안 비극의 트라우마 속에서 살아가는 환자의 고통에 손을 내밀었다.이날 시청률은 최고 21.3%를 기록하며 또다시 자체 최고 시청률을 경신했다. 전국 기준으로는 19.5%를 나타냈다.지난 24일 방송된 ‘닥터X' 6화는 계수정(김지원 분)과 지금은 세상을 떠난 소년 바라카(전지온 분)의 첫 만남을 회상하며 시작됐다. 내전 국가인 라고타에서 의료봉사활동을 하던 계수정은 한 군인에게 생명의 위협을 당했지만, 바라카의 도움으로 목숨을 건졌다. 바라카는 계수정을 향해 ‘당신이 신의 손이라 불리는 닥터X가 맞냐’고 물으며 동생 니마(전아이샤 분)가 총에 맞았다며 도움을 청했고, 계수정과 바라카가 니마를 구하기 위해 함께 총알이 빗발치는 전장 속에 뛰어들었다.시점은 구서대병원 계수정이 있는 곳으로 돌아왔다. 이번에 계수정이 맡게 된 환자는 무려 46년이라는 긴 시간 동안 외상의 트라우마를 품은 채 살고 있는 오상범(하성광 분)이었다. 오상범은 40여 년 전 머리에 관통상을 입은 피해자로, 그때의 의료 기술로는 머릿속에 박힌 총알 파편을 꺼낼 수 없어 그대로 둔 채 살아왔지만, 여전히 경련, 발작, 두통, 환상과 환청 등으로 고통받는 상황이었다. 구서대병원 의사들은 성공 확률이 지극히 낮을뿐더러 세간의 주목도도 높은 수술이라며 난색을 표했고, 유일하게 계수정이 나섰다.증상뿐만 아니라 환자의 굳게 닫힌 마음의 문 역시 큰 숙제였다. 자료가 모두 소실된 상황에서 오상범은 수술은커녕 검사조차 거부하고 있었다. 계수정과 장희숙(이정은 분), 박태경(김우석 분), 조원진(이진희 분)까지 이른바 ‘팀 계수정’이 오상범을 설득하기 위해 직접 찾아가며 정성을 들였다.오상범의 사연도 공개됐다. 5.18 사건 당시, 그저 ‘형 바라기’인 어린 소년이었던 오상범은 40년이 넘는 시간 동안 시신조차 찾지 못한 형을 절절히 그리워하고 있었고, “모든 게 다 내 잘못이다. 죽는 건 편한 것 같으니 이렇게 아프게 사는 걸로 값을 치르고 싶다”라는 말을 끝으로 오랜 시간 말문조차 닫아버린 상태였다.진통제에 의존에 산송장처럼 살고 있는 오상범의 모습을 안타까워하던 주변 지인들은 그가 삶의 희망을 되찾길 진심으로 바랐고, 수정은 “아무것도 하지 않으면 아무 가능성도 없다”라는 말로 오상범의 마음을 돌렸다.그도 잠시, 수술은 또 하나의 난관에 부딪혔다. 계수정은 오상범의 뇌CT 사진을 보고 “도대체 그날 무슨 일이 있었던 거야”라며 의문을 표했고, 이 수술이 결코 단순한 케이스가 아님을 암시했다. 오상범의 행동을 유심히 관찰하던 계수정은 그가 죽은 형이 환영을 보고 있단 사실을 알아챘고, “중요하실 것 같다”라면서 수술을 하게 될 경우 형의 환영을 보지 못할 것이라고 설명했다.오상범은 자신과 함께하던 형의 환상이 그저 증상이라는 사실을 확인받자 수술을 하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 형을 그리워하는 오상범의 모습을 보며 바라카를 떠올린 계수정은 그의 심정을 이해하며, 오상범이 마음을 다잡을 때까지 기다려 주기로 했다.그날 밤 오상범이 병실에서 사라져 버리며 병원을 발칵 뒤집었다. CCTV를 통해 그가 병원 옥상에 올라간 사실을 알아차린 박태경과 조원진은 다급히 그의 뒤를 쫓았지만, 난간 끝에 아슬아슬하게 서있던 오상범은 전 대통령이자 사건의 주범이 헬기로 이송되는 것을 목격, 트라우마가 발현돼 몸부림치고 있는 상황이었다. 동시에 계수정은 절박한 마음으로 병원을 향해 달려갔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr