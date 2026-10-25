사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

배우 이종석이 세련된 모습과 편안한 일상을 공개했다.이종석은 최근 자신의 인스타그램에 "날 좋은 하루🌹🪽"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이종석은 짙은 네이비색 더블 재킷과 와이드 팬츠를 입고 한 손을 주머니에 넣은 채 카메라를 바라보고 있다. 흰색 셔츠 칼라가 살짝 드러나는 단정한 스타일링에 앞머리를 자연스럽게 내린 헤어스타일이 어우러져 부드러운 분위기를 자아낸다. 뒤편에는 이종석의 모습이 담긴 대형 사진이 놓여 있어 시선을 끈다.이어진 사진에서 이종석은 시계 진열장에 팔꿈치를 기대고 다른 손을 허리에 올린 채 여유로운 포즈를 취하고 있다. 넉넉한 재킷과 바지의 실루엣이 길쭉한 체형을 돋보이게 하며, 손목에 착용한 시계가 스타일링에 포인트를 더한다. 카메라를 향해 옅은 미소를 지은 모습에서는 깔끔하면서도 세련된 매력이 드러난다.또 다른 사진에서 이종석은 대형 시계 이미지가 비치는 전시 공간 앞에서 고개를 살짝 기울이고 있다. 손가락을 얼굴 가까이에 가져간 장난스러운 포즈와 은은한 미소가 앞선 사진과는 다른 분위기를 보여준다. 발끝까지 이어지는 네이비색 슈트에 검은색 구두를 매치해 단정한 스타일을 유지하면서도 특유의 소년미를 더했다.마지막 사진에서 이종석은 분홍색 후드 티셔츠를 입고 카메라를 가까이에서 바라보고 있다. 앞머리를 위로 넘겨 이마를 드러낸 헤어스타일이 또렷한 눈매와 선명한 이목구비를 강조한다. 넉넉한 후드 티셔츠에 몸을 편안하게 기댄 모습이 앞선 슈트 차림과 대비되며 자연스러운 매력을 자아낸다.이종석은 서울 중구 코브 더 장충에서 열린 스위스 시계 브랜드 미도(MIDO)의 신제품 '멀티포트 TV 빅 데이트 크로노미터' 출시 기념 행사에 참석했다. 미도의 아시아 앰버서더로 활동 중인 이종석은 이날 신제품 시계를 착용하고 포토콜에 나서며 세련된 슈트 스타일링을 선보였다.앞서 이종석은 제31회 부산국제영화제에서 열린 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 관객과의 대화 및 무대인사에 참석해 신민아, 주지훈, 이세영과 함께 관객들을 만났다. '재혼 황후'는 영화제 '온 스크린' 부문에 초청돼 공개됐으며 이종석은 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡았다.한편 이종석은 공개 연애를 하던 배우 아이유와 결별 소식을 전한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr