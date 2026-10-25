유재석이 진선규, 박진영의 '부자지간' 관계에 솔직한 리액션을 보인다. /사진제공=tvN

유재석이 진선규, 박진영의 '부자지간' 관계에 솔직한 리액션을 보인다. /사진제공=tvN

유재석이 진선규, 박진영의 '부자지간' 관계에 솔직한 리액션을 보인다.25일 오후 7시 50분 방송되는 tvN 예능 ‘식스센스: B사이드’ 6회에서는 화제의 드라마 ‘100일의 거짓말’의 주역 박진영, 진선규와 함께 ‘너 오늘 좀 낯설다?’를 주제로 교묘하게 숨어 있는 가짜를 찾아 나선다.박진영과 진선규가 ‘100일의 거짓말’을 소개하는 가운데 유재석의 지독하게 투명한 리액션이 폭발한다. 유재석은 두 사람이 극 중 부자지간이라는 이야기에 화들짝 놀라더니 피가 섞이지 않은 양자라는 소리에 고개를 끄덕이며 빠르게 납득한다.지인들이 자신의 예능 활약을 위해 기도한다고 밝힌 진선규가 첫 번째 가게부터 기도 덕을 톡톡히 본다. 고경표가 2회 방송의 가짜 식당이었던 밥 뷔페를 설명하자 “나 그거 본 것 같은데”라고 아는 척을 하지만, 촬영일 기준으로 아직 방송되지 않아 모두에게 웃음을 안긴다.박진영은 예리한 추리력을 발휘하는 것도 잠시, 자꾸만 마음이 변하는 갈대 같은 면모를 보인다. 특히 박진영이 한 가게를 가짜로 의심하는 이유를 밝힌지 몇 분 지나지 않아 이번에는 가짜라고 하기 어려운 이유를 언급하며 이리저리 흔들린다고 해 가짜를 찾아낼 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr