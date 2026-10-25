전현무가 악플로 수술을 고민했던 사연을 밝힌다./사진제공=KBS

전현무가 악플로 수술을 고민했던 사연을 밝힌다./사진제공=KBS

전현무가 유두 비호감 악플에 유두 절제 수술을 고민했다고 밝힌다.25일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 전현무가 방송 초창기 비호감 이미지로 고민했던 속내를 털어놓는다.전현무는 “최초로 받은 악플이 ‘유두도 비호감’이었다”라며 “‘유두에 점퍼도 걸 수 있을 것 같다’는 악플이 달렸다”라고 고백한다.전현무는 “유두까지 비호감이래서 유두 자르는 수술을 알아봤다”며 “의사가 피가 너무 많이 나는 수술이라 권하지 않는다고 하더라”며 실제로 진지하게 유두 절제 수술을 고려했던 사연을 밝힌다.전현무는 “방송을 아무리 열심히 해도 모르는 사람들에게 외모로 욕을 너무 먹으니까 그때부터 제모, 시술 등 자기관리를 하기 시작했다”며 “방송에서 보기가 싫다고 하니까 바꿔야겠다고 생각했다”고 속내를 털어놓는다.전현무의 깜짝 고백에 ‘찐친’ 엄지인은 “이 일로 고민했던 건 알았지만 이 정도로 심각하게 고민한 줄은 몰랐다”라며 놀라워한다. 김숙도 “얼마나 충격을 받았으면 수술까지 알아봤겠냐”라고 전현무의 마음을 헤아리며 “다 지났으니 지금에서야 웃는다”라며 다독인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr