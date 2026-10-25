사진 = 이영애 인스타그램

사진 = 이영애 인스타그램

사진 = 이영애 인스타그램

사진 = 이영애 인스타그램

배우 이영애가 청초하고 자연스러운 미모를 공개했다.이영애는 최근 자신의 인스타그램에 "충북 진천에 있는 뤁스퀘어와 리아네이처가 함께합니다 안전하고 건강한 세상을 위해💪🙏🏃🏽‍♀️‍➡️🏃🏻‍♂️‍➡️🍀🌈"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이영애는 자신의 모습이 담긴 대형 홍보물 앞에 서서 환하게 미소 짓고 있다. 검은색 상의와 바지에 빨간색과 검은색 테두리가 돋보이는 아이보리색 카디건을 걸쳤으며 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨려 편안한 분위기를 연출했다. 두 손에는 화장품과 식물 장식이 담긴 그릇을 들고 있어 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이영애는 나무 진열대 위에 놓인 화장품을 살펴보며 손을 뻗고 있다. 앞선 사진과 같은 차림으로 고개를 살짝 숙인 채 제품에 시선을 집중하고 있으며, 화장기 적은 듯한 얼굴과 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 소탈한 매력을 더한다.또 다른 사진에서 이영애는 진열대에 한 손을 짚고 상체를 앞으로 숙여 제품 설명을 살펴보고 있다. 다른 손은 목 근처에 가볍게 가져간 모습으로, 넉넉한 카디건과 검은색 와이드 팬츠에 편안한 신발을 매치한 차림이 돋보인다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 스타일링에서도 단정한 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 이영애는 커다란 원형 수조 옆에 서서 안쪽을 내려다보고 있다. 어깨에 짙은색 가방을 멘 채 두 손을 가슴 가까이 들어 올린 모습으로, 수조 안을 바라보는 표정에는 호기심 어린 기색이 드러난다. 긴 머리를 한쪽 어깨 뒤로 넘긴 옆모습에서는 또렷한 이목구비가 눈에 띈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "장금이", "앙 사랑스러워요", "사랑하고 늘 응원할게요" 등의 댓글을 달았다.한편 1971년생인 이영애는 2009년 사업가 정호영과 결혼해 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다. 지난해에는 연극 '헤다 가블러'를 통해 32년 만에 무대에 복귀했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr