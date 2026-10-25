전현무가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 한국어교원 2급 자격증을 취득했다. / 사진제공=KBS2

전현무(50)가 한국어교원 2급 자격증을 취득했다. 연세대학교 출신으로 과거 '언론고시 3관왕'에 올랐던 그는 바쁜 방송 일정에도 1년간 교육과정을 이수하며 새로운 자격증을 손에 넣었다.오는 25일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 전현무가 한국어교원 2급 자격증을 취득한 사연이 공개된다.전현무는 지난해 튀르키예 이스탄불 세종학당을 방문한 뒤 한국어 교육에 관심을 갖게 됐다고 밝힌다. 그는 "지난해 '사당귀'를 통해 튀르키예 이스탄불 세종학당을 방문했을 때 큰 영감을 받았다"며 "한국어에 대한 외국인들의 높은 관심에 놀랐고, 이왕이면 제대로, 재미있게 한국어에 대해 가르치고 싶어서 도전을 결심했다"고 설명한다.전현무는 약 1년간 정식 교육과정을 밟아 외국인에게 한국어에 대해 가르칠 수 있는 한국어교원 2급 자격증을 취득했다. 방송 활동을 병행하며 공부를 이어왔다는 사실에 출연진도 놀라움을 감추지 못한다. 김숙은 "올해 유독 바빴는데 그걸 준비해서 땄다고?"라며 감탄한다. 스페셜 MC로 출연한 최강창민 역시 "똑똑한 형이야"라고 반응한다.전현무는 연세대학교를 졸업한 뒤 YTN 기자와 조선일보 기자, KBS 아나운서 채용시험에 합격하며 이른바 '언론고시 3관왕'이라는 수식어를 얻은 바 있다. 이후 방송인으로 활동 영역을 넓혀 다양한 예능 프로그램에서 활약해 왔다. 이번에는 한국어교원 자격증까지 취득하며 또 다른 분야에 도전한 셈이다.자격증 취득에 이어 전현무는 초등학교 일일 교사로도 나선다. KBS 아나운서실에서 전국 초·중학교를 대상으로 진행하는 '찾아가는 바른 우리말 선생님' 프로젝트에 참여해 학생들에게 올바른 한국어 사용법을 알려줄 예정이다.전현무가 학교에 등장하자 학생들은 환호하며 반가움을 표현한다. 일부 학생은 전현무에 관한 정보를 상세히 알고 있어 그를 놀라게 한다. 현장에서는 즉석 사인회까지 열리며 높은 관심이 이어졌다는 후문이다. 전현무는 "아이들이 믿기지 않을 정도로 좋아해 줘서 정말 고마웠다"며 학생들의 환대에 감사를 전한다. 예상보다 뜨거운 반응에 자신감을 얻은 그는 "야호!"라고 외치며 화답한다.전현무의 한국어교원 자격증 취득 과정과 초등학교 일일 교사 도전기는 오는 25일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr