사진 = 33기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 현숙이 새로운 헤어스타일로 한층 화사해진 근황을 공개했다.33기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "청담동 미용실에 가봤어용 볼륨 레이어드컷이 왜 이렇게 좋을까요...😆드라이 기술 필수 !!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 현숙은 머리카락에 풍성한 볼륨을 살린 레이어드컷을 선보이며 카메라를 바라보고 있다. 눈썹 위로 가볍게 내려온 시스루 앞머리와 얼굴선을 따라 자연스럽게 감싸는 옆머리가 어우러져 부드러운 인상을 자아낸다.특히 어깨 부근에서 바깥쪽으로 뻗치는 머리끝과 안쪽으로 둥글게 말린 옆머리가 조화를 이루며 입체적인 헤어스타일을 완성했다. 현숙은 은은한 미소와 함께 또렷한 이목구비를 드러냈으며, 밝은 색상의 니트와 작은 꽃 모양 펜던트 목걸이로 단정하면서도 여성스러운 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "와너무 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "현숙님 머리이쁘게 하셨네요", "이쁜누나", "넘 잘어울리세요오" 등의 댓글을 달았다.33기 현숙은 지난 9월 30일 종영한 ENA·SBS Plus '나는솔로' 모태솔로 특집에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 최종 선택 당시 영수의 선택을 받았지만 현숙은 선택하지 않으며 솔로나라에서의 여정을 마무리했다.이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 종영 라이브 방송에 참석한 현숙은 여전히 솔로라고 밝히며 앞으로 연애를 위해 노력하겠다는 뜻을 전했다. 특히 현숙은 본방과 달리 라이브에서 살이 확 빠진 모습을 보여 놀라움을 자아냈다.33기 현숙은 '나는솔로' 종영 이후에도 SNS를 통해 팬들과 소통하며 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr