사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 9기 옥순이 행복한 일상과 함께 뜻밖의 고민을 털어놨다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "요즘 행복한 이유: 일상에 몰입해서 요즘 불안한 이유: 브이로그 밀려서... 이러나 저러나 답이 없다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 가을빛으로 물든 잔디밭에 돗자리를 깔고 앉아 한쪽 팔을 뻗은 채 미소 짓고 있다. 연한 색상의 체크 셔츠에 짙은 남색 바지를 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 귀에 꽂은 유선 이어폰이 편안한 분위기를 더한다. 햇살 아래 드러난 청순한 비주얼도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 9기 옥순은 무릎을 세우고 앉아 한 손으로 이어폰을 만지며 펼쳐진 책을 내려다보고 있다. 얼굴을 살짝 숙인 채 책에 시선을 둔 모습이 차분한 분위기를 자아내며 넉넉한 체크 셔츠와 자연스러운 헤어스타일이 수수한 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 9기 옥순은 두 무릎을 모아 앉은 채 한 손으로 턱을 괴고 카메라를 바라보고 있다. 입가에 은은한 미소를 띤 모습이 사랑스러운 가운데, 검은색 운동화에 흰색 줄무늬를 더한 편안한 스타일링이 눈에 띈다. 옆에 놓인 가방과 넓게 펼쳐진 돗자리가 여유로운 가을 풍경과 어우러진다.마지막 사진에서 9기 옥순은 돗자리에 옆으로 누워 휴대전화를 바라보고 있다. 한쪽 팔을 베고 긴 머리카락을 자연스럽게 펼친 채 화면에 시선을 고정하고 있으며 살짝 올라간 입꼬리와 편안한 자세가 눈길을 끈다. 체크 셔츠와 유선 이어폰을 착용한 모습에서 꾸밈없는 일상의 매력이 전해진다.이를 본 팬들은 "옥순님이 행복한 것만으로 되었습니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "잘지내고 계시네요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 출연으로 얼굴을 알렸으며, 이후 SNS를 통해 일상과 근황을 공유해 왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr