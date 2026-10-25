사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

배우 고윤정이 인형 같은 미모를 자랑하며 눈길을 끌었다.고윤정은 최근 자신의 인스타그램에 "CHANELFallWinter"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고윤정은 차량 좌석에 앉아 입술을 동그랗게 내민 채 카메라를 바라보고 있다. 머리카락을 자연스럽게 올려 묶은 고윤정은 검은색 이너 위에 화려한 장식이 돋보이는 트위드 재킷을 걸쳐 세련된 분위기를 자아냈다. 장난기 어린 볼 빵빵한 표정과 또렷한 이목구비가 어우러지며 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 고윤정은 은은한 조명이 비치는 실내에서 한 손을 머리 위로 올린 채 포즈를 취하고 있다. 풍성한 소매와 금색 단추가 돋보이는 트위드 재킷에 갈색 숄더백을 매치했으며 카메라를 향해 살짝 고개를 숙인 모습에서 차분하면서도 도회적인 매력이 드러난다.또 다른 사진에서 고윤정은 대리석 벽을 배경으로 옆모습을 드러냈다. 머리카락을 낮게 묶어 단정한 목선과 옆얼굴을 강조한 가운데 한쪽 팔을 앞으로 뻗은 포즈가 자연스러운 분위기를 더한다. 특히 화려한 트위드 재킷과 깔끔한 헤어스타일의 조화가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 고윤정은 검은색 크롭톱과 연청 데님 팬츠에 트위드 재킷을 걸쳐 색다른 스타일링을 선보였다. 갈색 가방을 어깨에 멘 채 시선을 옆으로 돌리고 있으며 짧은 상의 아래로 살짝 드러난 허리 라인과 여유로운 재킷 실루엣이 어우러져 세련된 캐주얼룩을 완성했다.앞서 고윤정은 프랑스 파리에서 열린 샤넬 2026 가을·겨울 컬렉션 쇼에 참석하며 패션계에서도 존재감을 드러낸 바 있다.한편 1996년생인 고윤정은 배우 활동과 함께 패션 브랜드 관련 일정을 소화하며 다양한 모습을 선보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr